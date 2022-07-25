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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области укрепляют границу с Россией – погранслужба Украины

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В Сумской области пограничники укрепляют границу с Российской Федерацией
В Сумской области пограничники укрепляют границу с Российской Федерацией
Фото: dpsu.gov.ua

В Сумской области пограничники проводят мероприятия по фортификационному укреплению границы с Россией. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Telegram.

"Из-за постоянных обстрелов сумской участок не менее опасен, чем другие направления. Несмотря на отсутствие ударной группировки для вторжения подразделения армии РФ ежедневно продолжают осуществлять обстрелы приграничья Сумской области, применяя артиллерию и авиацию"– говорится в сообщении.

Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, который приехал в Сумскую область, отметил, что ситуация в регионе остается напряженной, но контролированной.

"В обороне государства очень многое зависит от того, как работают пограничники. Однако враг коварен, постоянно осуществляет ракетные и артиллерийские обстрелы для нанесения поражения украинским защитникам, поэтому сохранение жизни наших защитников должно обеспечиваться постоянно", – заявил Дайнеко.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории. Так, 24 июля оккупанты 30 раз обстреляли три общины в Сумской области.

Теги: Украина, Сумская область, граница, пограничники, ГПСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Дейнеко
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