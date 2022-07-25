В Сумской области укрепляют границу с Россией – погранслужба Украины

"Из-за постоянных обстрелов сумской участок не менее опасен, чем другие направления. Несмотря на отсутствие ударной группировки для вторжения подразделения армии РФ ежедневно продолжают осуществлять обстрелы приграничья Сумской области, применяя артиллерию и авиацию", – говорится в сообщении.
Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, который приехал в Сумскую область, отметил, что ситуация в регионе остается напряженной, но контролированной.
"В обороне государства очень многое зависит от того, как работают пограничники. Однако враг коварен, постоянно осуществляет ракетные и артиллерийские обстрелы для нанесения поражения украинским защитникам, поэтому сохранение жизни наших защитников должно обеспечиваться постоянно", – заявил Дайнеко.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории. Так, 24 июля оккупанты 30 раз обстреляли три общины в Сумской области.