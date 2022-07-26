В Донецкой области оккупанты за сутки убили троих и ранили восемь жителей – глава ОВА

Погибли люди в Красногоровке, Соледаре и Марьинке.

Всего, по информации главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения в регионе погибло 642 и ранено 1668 мирных жителей. Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Глава администрации также сообщил о начале совместного с платформой "Мемориал" проекта, посвященного историям тех, чьи жизни забрали россияне.

"642 смерти – это не статистика, а 642 истории. Каждый из них достоин отдельного повествования. Ежедневная минута молчания на Донбассе будет иметь свое лицо", – написал Кириленко.

Первой приведенной им историей стал рассказ о подростке Алексее Евтушенко, погибшем от российской ракеты на вокзале Краматорска во время эвакуации. Ему еще не было и 17-ти лет.

Евтушенко учился в Бахмутском центре профподготовки, должен стать автослесарем и электрогазосварщиком. Друзья называли его "добрым, отзывчивым и открытым парнем". 13 апреля его похоронили в родном Бахмуте.

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