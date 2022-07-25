Оккупанты заставляют сдавать кровь для боевиков "ДНР" и военных РФ жителей ОРДО – украинская разведка

Об этом 25 июля в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"В отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, в которых обустроены так называемые "мобильные медицинские поликлиники". Утверждается, что их задача – прием больных среди местных жителей, – говорится в сообщении. – Впрочем, при осмотре в таких "пунктах" больных заставляют сдавать кровь для нужд "защитников армии ДНР и воюющих в Украине российских военнослужащих".
По данным украинской разведки, в России госпитали не могут справиться с имеющимся количеством раненых в ходе войны в Украине оккупантов. В связи с этим власти РФ приняли решение о проведении мобилизации (в том числе в Москве) медперсонала, в частности – хирургов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ на 25 июля, украинские военные уничтожили около 39 700 российских оккупантов.
Минобороны РФ о потерях оккупантов сообщало только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 человек), отмечает "Медиазона". По ее данным со ссылкой на открытые источники, по состоянию на 3 июня подтверждено 3211 смертей российских военных.