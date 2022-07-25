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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют сдавать кровь для боевиков "ДНР" и военных РФ жителей ОРДО – украинская разведка

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При медосмотре жителей ОРДО заставляют сдавать кровь для оккупантов, сообщили в ГУР Минобороны Украины
При медосмотре жителей ОРДО заставляют сдавать кровь для оккупантов, сообщили в ГУР Минобороны Украины
Фото: EPA (архив)

Жителей временно захваченной территории Донецкой области заставляют сдавать кровь для оккупантов.

Об этом 25 июля в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"В отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, в которых обустроены так называемые "мобильные медицинские поликлиники". Утверждается, что их задача – прием больных среди местных жителей, – говорится в сообщении. – Впрочем, при осмотре в таких "пунктах" больных заставляют сдавать кровь для нужд "защитников армии ДНР и воюющих в Украине российских военнослужащих".

По данным украинской разведки, в России госпитали не могут справиться с имеющимся количеством раненых в ходе войны в Украине оккупантов. В связи с этим власти РФ приняли решение о проведении мобилизации (в том числе в Москве) медперсонала, в частности – хирургов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ на 25 июля, украинские военные уничтожили около 39 700 российских оккупантов.

Минобороны РФ о потерях оккупантов сообщало только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 человек), отмечает "Медиазона". По ее данным со ссылкой на открытые источники, по состоянию на 3 июня подтверждено 3211 смертей российских военных.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, разведка, боевики, ДНР, госпиталь, война России против Украины, население, ГУР Минобороны Украины, кровь, российские оккупанты
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