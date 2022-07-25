Оккупанты заставляют сдавать кровь для боевиков "ДНР" и военных РФ жителей ОРДО – украинская разведка

При медосмотре жителей ОРДО заставляют сдавать кровь для оккупантов, сообщили в ГУР Минобороны Украины Фото: EPA (архив)

Об этом 25 июля в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"В отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, в которых обустроены так называемые "мобильные медицинские поликлиники". Утверждается, что их задача – прием больных среди местных жителей, – говорится в сообщении. – Впрочем, при осмотре в таких "пунктах" больных заставляют сдавать кровь для нужд "защитников армии ДНР и воюющих в Украине российских военнослужащих".

По данным украинской разведки, в России госпитали не могут справиться с имеющимся количеством раненых в ходе войны в Украине оккупантов. В связи с этим власти РФ приняли решение о проведении мобилизации (в том числе в Москве) медперсонала, в частности – хирургов.

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