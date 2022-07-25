В РФ мобилизуют медперсонал, госпитали не справляются с количеством раненых оккупантов – ГУР Минобороны Украины

Об этом 25 июля проинформировало в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Большое количество раненых в подразделениях ВС РФ, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Оказалось, что их пропускная способность не рассчитана на поток пациентов. Это делает невозможным оказание качественной медицинской помощи, – говорится в сообщении. – Руководством страны-оккупанта принято решение о проведении мобилизации (в том числе в Москве) медицинского персонала".

Отмечается, что мобилизации, которая проходит без широкой огласки, подлежат специалисты почти всех медспециальностей, в частности – хирурги.

"В дальнейшем мобилизованных медиков планируется направлять на временно оккупированные территории Украины... Медицинский персонал не хирургической специальности планируется "оптимизировать" для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров", – рассказали в украинской разведке.

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