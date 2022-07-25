В РФ мобилизуют медперсонал, госпитали не справляются с количеством раненых оккупантов – ГУР Минобороны Украины

Об этом 25 июля проинформировало в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Большое количество раненых в подразделениях ВС РФ, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Оказалось, что их пропускная способность не рассчитана на поток пациентов. Это делает невозможным оказание качественной медицинской помощи, – говорится в сообщении. – Руководством страны-оккупанта принято решение о проведении мобилизации (в том числе в Москве) медицинского персонала".
Отмечается, что мобилизации, которая проходит без широкой огласки, подлежат специалисты почти всех медспециальностей, в частности – хирурги.
"В дальнейшем мобилизованных медиков планируется направлять на временно оккупированные территории Украины... Медицинский персонал не хирургической специальности планируется "оптимизировать" для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров", – рассказали в украинской разведке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ на 25 июля, украинские военные уничтожили около 39 700 российских оккупантов.
Минобороны РФ о потерях оккупантов сообщало только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 человек), отмечает "Медиазона". По ее данным со ссылкой на открытые источники, по состоянию на 3 июня подтверждено 3211 смертей российских военных.