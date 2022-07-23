В оккупированном Лисичанске "хлопок", у орков массовый "инфаркт" с "200-ми" – Гайдай

Гайдай пошутил, что оккупантам не стоит совещаться в жару Фото: ЕРА

"Хлопок" в оккупированном Лисичанске. Массовый "инфаркт" у полсотни орков. "Штаб 6-го полка 2-го армейского корпуса [ВС РФ]" – минус 50 рашистов. Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару. Лисичанск – это Украина", – написал он.

Позже он опубликовал еще один пост, в котором отметил, что оккупанты пытаются скрыть от общества удар по зданию суда, в котором находились захватчики.

"Испуганные рашисты пытаются скрыть "хлопок" в здании суда. Территорию орки оцепили, у людей проверяют мобильные телефоны, чтобы фото/видео места "хлопка" не попало в сеть. так назаседали, что около 50 оккупантам присвоен номер "200". Еще пока живые орки в панике", – утверждает Гайдай.

Он подчеркнул, что оккупанты до сих пор не смогли захватить всю Луганскую область и регион "продолжает держать оборону".

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