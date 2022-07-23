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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Лисичанске "хлопок", у орков массовый "инфаркт" с "200-ми" – Гайдай

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Гайдай пошутил, что оккупантам не стоит совещаться в жару
Гайдай пошутил, что оккупантам не стоит совещаться в жару
Фото: ЕРА

В оккупированном Лисичанске Луганской области в здании, где находились военные, произошел "хлопок", об этом 23 июля сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Хлопок" в оккупированном Лисичанске. Массовый "инфаркт" у полсотни орков. "Штаб 6-го полка 2-го армейского корпуса [ВС РФ]" – минус 50 рашистов. Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару. Лисичанск – это Украина", – написал он.

Позже он опубликовал еще один пост, в котором отметил, что оккупанты пытаются скрыть от общества удар по зданию суда, в котором находились захватчики.

"Испуганные рашисты пытаются скрыть "хлопок" в здании суда. Территорию орки оцепили, у людей проверяют мобильные телефоны, чтобы фото/видео места "хлопка" не попало в сеть. так назаседали, что около 50 оккупантам присвоен номер "200". Еще пока живые орки в панике", – утверждает Гайдай.

Он подчеркнул, что оккупанты до сих пор не смогли захватить всю Луганскую область и регион "продолжает держать оборону".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

25 июня стало известно, что после интенсивных боев ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 23 июля, всего Россия за период полномасштабного вторжения потеряла 39,24 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов, а также другой боевой и военной техники.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, военные, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе, паника, потери России, инфаркт, российские оккупанты
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