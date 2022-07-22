ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Если бы западное оружие пришло раньше, мы могли бы отбить Северодонецк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гайдай: Россияне опасаются HIMARS, ведь это оружие попадает в цели на большом расстоянии, для них это проблема
Гайдай: Россияне опасаются HIMARS, ведь это оружие попадает в цели на большом расстоянии, для них это проблема
Фото: ЕРА

Если бы Вооруженные силы Украины раньше получили западное оружие, они могли бы отбить у оккупантов Северодонецк Луганской области. Об этом в опубликованном 22 июля интервью УНИАН заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Теоретически, если бы оружие пришло раньше, то, в принципе, мы могли бы отбить даже Северодонецк. Проблема в том, что у россиян много советской артиллерии. Да, Россия вся ржавая, устаревшая и пафосная. Но 10 старых танков – это все равно 10 танков на поле боя. Людей и техники у них очень много. Под артиллерию у них целые города "забиты" снарядами. У них была тактика: они просто обстреливали наши позиции, а потом пешком заходили – четыре часа обстреливали, один раз шли в атаку. Как наши ребята отбили атаку, так снова три-четыре часа обстрелов. Причем какое время дня, неважно. Иногда в течение суток обстрелы вообще не прекращались. Вот такое количество боекомплекта у них есть", – подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что американские системы HIMARS позволили украинским военным уничтожить много складов противника, поэтому оккупанты боятся этого вооружения.

"Каждый раз россияне теряют огромное количество артиллерии, которую они, конечно, не производят в Луганской области. Это пропаганда говорила, что они там якобы находят какие-то наши склады и берут оттуда оружие. Но это полный бред. Они все это подвозят из России. Все же помнят "гуманитарные конвои" в течение восьми лет? Это именно снаряды тогда и завозились россиянами. А вот сейчас, когда их склады взрываются, наступление российских войск на 100% тормозится. Они опасаются HIMARS, ведь это оружие попадает в цели на большом расстоянии. Для россиян это проблема", – сказал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

25 июня стало известно, что после интенсивных боев ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Теги: Россия, Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, Северодонецк, артиллерия, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (195466)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (115213)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (102151)
4
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (69803)
5
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (56590)
6
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (50725)
7
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (34945)
8
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (33079)
 
 
 
 