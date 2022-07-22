Гайдай: Если бы западное оружие пришло раньше, мы могли бы отбить Северодонецк

Гайдай: Россияне опасаются HIMARS, ведь это оружие попадает в цели на большом расстоянии, для них это проблема Фото: ЕРА

"Теоретически, если бы оружие пришло раньше, то, в принципе, мы могли бы отбить даже Северодонецк. Проблема в том, что у россиян много советской артиллерии. Да, Россия вся ржавая, устаревшая и пафосная. Но 10 старых танков – это все равно 10 танков на поле боя. Людей и техники у них очень много. Под артиллерию у них целые города "забиты" снарядами. У них была тактика: они просто обстреливали наши позиции, а потом пешком заходили – четыре часа обстреливали, один раз шли в атаку. Как наши ребята отбили атаку, так снова три-четыре часа обстрелов. Причем какое время дня, неважно. Иногда в течение суток обстрелы вообще не прекращались. Вот такое количество боекомплекта у них есть", – подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что американские системы HIMARS позволили украинским военным уничтожить много складов противника, поэтому оккупанты боятся этого вооружения.

"Каждый раз россияне теряют огромное количество артиллерии, которую они, конечно, не производят в Луганской области. Это пропаганда говорила, что они там якобы находят какие-то наши склады и берут оттуда оружие. Но это полный бред. Они все это подвозят из России. Все же помнят "гуманитарные конвои" в течение восьми лет? Это именно снаряды тогда и завозились россиянами. А вот сейчас, когда их склады взрываются, наступление российских войск на 100% тормозится. Они опасаются HIMARS, ведь это оружие попадает в цели на большом расстоянии. Для россиян это проблема", – сказал Гайдай.

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