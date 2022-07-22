Гайдай: Безуглая требовала насильно эвакуировать жителей Лисичанска, мы поссорились

"В одном из интервью народный депутат сказала, что она не заставляла депортировать людей. Я готов пойти на полиграф и сказать, что она потребовала депортировать жителей Лисичанска за пределы Луганской области. То есть она заставляла нас принудительно эвакуировать людей. Это были как раз те люди, которые не хотели выезжать. Я предложил народному депутату сначала принять закон, который бы это позволил", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что "вывозить людей под обстрелами – это бред".

"Вы представляете, что такое вывезти более 10 тыс. человек, сколько это автобусов и какая это мишень для российской артиллерии? Тогда мы уже поссорились. Я сказал, что мы никого депортировать не будем. Это нарушение закона", – объяснил глава обладминистрации.

По его данным, с начала открытого вторжения российских войск в Луганской области эвакуировали около 50 тыс. жителей, и "не было ни одного погибшего во время эвакуации".

Глава обладминистрации подчеркнул, что впервые увидел Безуглую "на третьем месяце войны".

"Единственное, что ее интересовало, это подтверждение информации, нет ли в Луганской области СБУ. На что я ответил, что это не соответствует действительности, потому что мы с СБУ в постоянном контакте. После этого она заявила, что мы не занимаемся обороной. Мы снова объясняем: мы не военные и сами не занимаемся тактикой и стратегией, не знаем военных планов, мы только в помощь военным. Должен быть запрос от военных. Мол, постройте нам защитные сооружения здесь и здесь. То есть когда просят экскаватор, мы даем экскаватор и помогаем", – сказал Гайдай.

По его словам, "затем она появилась в Лисичанске".

"Захотела, чтобы мы открыли администрацию непосредственно в городе. Я объяснил, что в регионе, в котором идут боевые действия, открывать ОГА – это просто подвергать людей опасности. Потому что корректировщики есть, к сожалению. Мы все работали на местах, она могла увидеть моих заместителей и работников в хабах. Но зачем открывать ОГА? Она на это не ответила", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)