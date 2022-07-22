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Гайдай: Безуглая требовала насильно эвакуировать жителей Лисичанска, мы поссорились

Гайдай: Мы никого депортировать не будем, это нарушение закона
Гайдай: Мы никого депортировать не будем, это нарушение закона
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Марьяна Безуглая приезжала в Луганскую область и предъявляла претензии, которые касаются обороны региона от российских оккупантов. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил УНИАН в интервью, которое было опубликовано 22 июля.

"В одном из интервью народный депутат сказала, что она не заставляла депортировать людей. Я готов пойти на полиграф и сказать, что она потребовала депортировать жителей Лисичанска за пределы Луганской области. То есть она заставляла нас принудительно эвакуировать людей. Это были как раз те люди, которые не хотели выезжать. Я предложил народному депутату сначала принять закон, который бы это позволил", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что "вывозить людей под обстрелами – это бред".

"Вы представляете, что такое вывезти более 10 тыс. человек, сколько это автобусов и какая это мишень для российской артиллерии? Тогда мы уже поссорились. Я сказал, что мы никого депортировать не будем. Это нарушение закона", – объяснил глава обладминистрации.

По его данным, с начала открытого вторжения российских войск в Луганской области эвакуировали около 50 тыс. жителей, и "не было ни одного погибшего во время эвакуации".

Глава обладминистрации подчеркнул, что впервые увидел Безуглую "на третьем месяце войны".

"Единственное, что ее интересовало, это подтверждение информации, нет ли в Луганской области СБУ. На что я ответил, что это не соответствует действительности, потому что мы с СБУ в постоянном контакте. После этого она заявила, что мы не занимаемся обороной. Мы снова объясняем: мы не военные и сами не занимаемся тактикой и стратегией, не знаем военных планов, мы только в помощь военным. Должен быть запрос от военных. Мол, постройте нам защитные сооружения здесь и здесь. То есть когда просят экскаватор, мы даем экскаватор и помогаем", – сказал Гайдай.

По его словам, "затем она появилась в Лисичанске".

"Захотела, чтобы мы открыли администрацию непосредственно в городе. Я объяснил, что в регионе, в котором идут боевые действия, открывать ОГА – это просто подвергать людей опасности. Потому что корректировщики есть, к сожалению. Мы все работали на местах, она могла увидеть моих заместителей и работников в хабах. Но зачем открывать ОГА? Она на это не ответила", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

25 июня стало известно, что после интенсивных боев ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Луганская область, война, народные депутаты, депортация, эвакуация, Лисичанск, автобус, вторжение, Сергей Гайдай, закон, обстрелы, война России против Украины, полиграф, Марьяна Безуглая
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