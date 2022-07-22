Гайдай: В Луганской области россияне бросают в бой все резервы. Возможно, ради новенькой Lada для родителей

По словам Гайдая, участились авиационные удары по селам, которые расположены на админгранице Луганской и Донецкой областей Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне давят почти из каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области. В течение 21 июля они нанесли два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два – с применением минометов. Постоянным огневым влиянием они хотят сдвинуть наших бойцов с укреплений и одновременно психологически давят на местное население", – написал глава ОВА.

По его словам, участились авиационные удары по селам, которые расположены на админгранице Луганской и Донецкой областей.

Возле Верхнекаменки оккупантам удалось приблизиться к позициям ВСУ, там идут активные боевые действия.

"Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников. Осознают ли они, за какую именно "родину" воюют: за "ЛНР", "ДНР" или Россию? Возможно, за новенькую Lada для родителей? За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляно почти каждое село и город, куда вражеское вооружение может достать" – резюмировал Гайдай.

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