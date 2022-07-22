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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: В Луганской области россияне бросают в бой все резервы. Возможно, ради новенькой Lada для родителей

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По словам Гайдая, участились авиационные удары по селам, которые расположены на админгранице Луганской и Донецкой областей
По словам Гайдая, участились авиационные удары по селам, которые расположены на админгранице Луганской и Донецкой областей
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты бросают в бой все резервы для полного захвата Луганской области. Об этом 22 июля в Telegram заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне давят почти из каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области. В течение 21 июля они нанесли два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два – с применением минометов. Постоянным огневым влиянием они хотят сдвинуть наших бойцов с укреплений и одновременно психологически давят на местное население", – написал глава ОВА.

По его словам, участились авиационные удары по селам, которые расположены на админгранице Луганской и Донецкой областей.

Возле Верхнекаменки оккупантам удалось приблизиться к позициям ВСУ, там идут активные боевые действия.

"Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников. Осознают ли они, за какую именно "родину" воюют: за "ЛНР", "ДНР" или Россию? Возможно, за новенькую Lada для родителей? За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляно почти каждое село и город, куда вражеское вооружение может достать" – резюмировал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, вооружение, артиллерия, беспилотники, Сергей Гайдай, ДНР, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ЛНР, российские оккупанты
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