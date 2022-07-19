В Луганской области оккупанты атаковали сразу по четырем направлениям, почти везде ВСУ отбили наступление противника – Гайдай

В Луганской области под контролем украинских военных остаются два села Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В течение дня они одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям. Верхнекаменское атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаревки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донецкой области. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Много где наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменскому враг нанес еще и авиаудар", – написал Гайдай.

По его словам, небольшую часть Луганской области, где ВСУ держали оборону 18 июля, россияне массово обстреливали из авиации, артиллерии, а также наносили ракетные удары.

Помимо этого, противник ударил по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей. 11 раз оккупанты обстреливали артиллерией дома мирных граждан.

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