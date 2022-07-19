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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты атаковали сразу по четырем направлениям, почти везде ВСУ отбили наступление противника – Гайдай

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В Луганской области под контролем украинских военных остаются два села
В Луганской области под контролем украинских военных остаются два села
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Накануне в Луганской области российские оккупанты атаковали подразделения ВСУ с четырех направлений. Об этом 19 июля в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В течение дня они одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям. Верхнекаменское атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаревки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донецкой области. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Много где наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменскому враг нанес еще и авиаудар", – написал Гайдай.

По его словам, небольшую часть Луганской области, где ВСУ держали оборону 18 июля, россияне массово обстреливали из авиации, артиллерии, а также наносили ракетные удары.

Помимо этого, противник ударил по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей. 11 раз оккупанты обстреливали артиллерией дома мирных граждан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, авиация, Вооруженные силы Украины, артиллерия, Сергей Гайдай, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты
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