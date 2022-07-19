"В память о сыне купили новенькую машину". Пропагандисты РФ рассказали, как семья погибшего в Украине танкиста потратила компенсацию

Родители погибшего военного РФ купили на выплату за его смерть авто Фото: depositphotos.com

"В память о сыне купили новенькую машину", – говорит в сюжете отец российского военного.

Ведущий уточняет, что новая Lada куплена на то, что в народе называют "гробовыми", а официально – единовременным пособием семье погибшего. Первый раз на ней мужчина выехал на кладбище к сыну.

Как отмечает "Медуза", на сайте "Смотрим.ру", который транслирует и публикует записи передач телеканалов холдинга ВГТРК, показали версию программы, где сюжета о Малове нет. При этом в соцсетях появилась версия передачи с другим порядком сюжетов и репортажем о сержанте.

В сюжете говорится, что Малов был командиром танка и погиб в самом начале войны в Украине. Его посмертно наградили орденом Мужества. Об обстоятельствах и дате гибели сержанта в сюжете ничего не сказано. Судя по нескольким фотографиям погибшего, которые попали в кадр, 31-летний Малов был убит 26 февраля – на третий день войны.

Этот сюжет активно обсуждают в соцсетях. Например, украинский журналист Денис Казанский сравнил его с эпизодом из фильма "Бриллиантовая рука".

"А на полагающуюся мне по закону премию я по совету друзей решил приобрести автомобиль "Москвич"… Они просто живут в свихнувшейся советской комедии", – написал он.

"В память о брате мы заказали бухла и девочек", – отметил сооснователь "Демократической сокиры" Виктор Трегубов.

"Глубинный свинособачий народ нашел золотую жилу – отправляет своих свинощенков воевать в Украину, держит кулачки, чтобы они поскорее сдохли, а затем на полученные гробовые отводит душу. Венчурные инвестиции по-русски. Рожай и богатей", – пишет журналист Милан Лелич.

"Вот и новая гробовая "Лада". Как ни крути, Х...йло таки помогает отечественному производителю! От души желаю вам еще 100 млн таких беленьких гробовых "Лад", – пожелал бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.