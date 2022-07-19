Российский оккупант, убивший мирного жителя под Киевом, "спалился" из-за селфи на украденный телефон. СМИ узнали его имя

Оккупанты заняли село, которое находится между Бородянкой и Макаровым, в конце февраля. Во время оккупации Фролкин отобрал у местных пенсионеров Татьяны и Леонида мобильный телефон.
Российский солдат некоторое время пользовался этим телефоном, в частности, делал селфи и общие фото с другими военными. Но перед бегством из села он удалил фото и оставил телефон в селе. Через несколько недель семье удалось восстановить удаленные файлы и найти фото с лицом Фролкина и других российских оккупантов.
Жители села Андреевка узнали и Фролкина, и других оккупантов. В частности, местный житель Василий подтвердил, что именно Фролкин 2 марта убил его односельчанина Игоря Ермакова выстрелом в голову. Как заявили сестре убитого сами оккупанты, они обнаружили в его телефоне снимки российской военной техники – мужчина фотографировал передвижение военных РФ и передавал данные ВСУ, за что его и казнили.
Благодаря фото журналисты смогли идентифицировать Фролкина и нескольких других оккупантов. Все они служили в 64-й мотострелковой бригаде – она известна своими зверствами в Буче, которую они захватили после ухода из Андреевки.
Фролкин родился в многодетной семье в городке Рубцовск в западной Сибири. После окончания школы он пошел в колледж, но затем был призван в армию. В 2020-м он подписал контракт и начал служить в 64-й мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в селе Князе-Волконское возле города Хабаровск. В составе этой бригады Фролкин вторгся в конце февраля в Киевскую область.
Удалось выяснить имена и других сослуживцев Фролкина – Руслан Глодов и Никита Акимов. Последний уже фигурировал в расследовании журналистов в связи с преступлениямив Буче.
В июне Офис генпрокурора Украины объявил Фролкину подозрение в убийстве мирного жителя Андреевки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Погибших от рук оккупантов мирных жителей продолжают находить и идентифицировать по сей день.
По состоянию на 17 июля в Киевской области уже обнаружено 1346 тел мирных жителей, убитых российскими военными.