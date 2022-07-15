В Бучанском районе нашли тело еще одного убитого российскими оккупантами – полиция

"На Бучанщине обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского", – говорится в сообщении.

Могилу с самодельным крестом в лесу возле села Здвижевка в 30 метрах от бывших позиций оккупантов выявили местные жители. Правоохранители обнаружили тело мужчины.

"В настоящее время полиция работает над установлением личности погибшего. Мужчине было примерно 47 лет. Одет в синюю куртку, черные брюки, черный свитер и черные ботинки. Шапка черного цвета была натянута погибшему до подбородка. Среди вещей погибшего нашли детскую игрушку", – сказал глава областной полиции Андрей Небытов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 5 июля, что в Киевской области найдены тела 1339 мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии. "Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.