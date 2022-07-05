В Киевской области найдены тела 1339 жертв российской агрессии – глава ОВА

После российской оккупации в Киевской области были найдены тела убитых мирных жителей Фото: EPA

"1339 людей – это количество гражданских, которых сегодня официально мы считаем погибшими от российской агрессии. Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.

Кулеба отметил, что это число увеличивается каждую неделю, потому что выявляют новые случаи.

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