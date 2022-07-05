В Киевской области найдены тела 1339 жертв российской агрессии – глава ОВА

"1339 людей – это количество гражданских, которых сегодня официально мы считаем погибшими от российской агрессии. Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.
Кулеба отметил, что это число увеличивается каждую неделю, потому что выявляют новые случаи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.