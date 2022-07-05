Из-за российской агрессии в Киевской области повреждены или разрушены около 26 тыс. объектов – глава ОВА

975 многоэтажек в Киевской области повреждены частично, а около 17 разрушены полностью Фото: EPA

"Всего у нас повреждены ориентировочно 26 тыс. объектов. Если разделить по категориям, то среди частных жилых домов частично повреждены 12,5 тыс., полностью уничтожены – примерно 5 тыс. Среди многоэтажных жилых зданий частично повреждены 975, полностью разрушены – примерно 170. Трудно назвать точное количество полностью разрушенных домов, поскольку продолжаются экспертизы, и именно после выводов экспертов мы сможем назвать окончательное число", – рассказал он.

Кулеба также сообщил, что полностью разрушены четыре школы, а 91 – повреждена.

"Также у нас шесть садиков полностью разрушены, 51 садик разрушен частично. Кроме того, на сегодня у нас есть информация, что 78 медицинских учреждений частично разрушены, две больницы полностью уничтожены. Это основные цифры, которые нужны для понимания масштабов", – сообщил глава ОВА.

Он рассказал, что пока трудно говорить о сумме ущерба, так как в ОВА еще не владеют всей документацией.

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