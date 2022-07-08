Притворился мертвым и выжил. Украинец из Бучи рассказал о зверствах оккупантов

До 24 февраля Скиба таксовал в Киеве. Когда началось вторжение, он как раз ехал на такси по городу и услышал взрывы. Тогда он уехал сперва в Бровары, где жил с семьей, а затем в Бучу, где его жена с детьми гостили у матери.

В Буче он вместе с кумом Святославом Туровским присоединился к ТрО для защиты города. Как говорит Скиба, они дежурили на блокпостах, проверяли документы и следили за тем, чтобы люди не носили оружия. Также помогали организовывать безопасный выезд людей, потому что знали местность.

Скиба говорит, что его отряд был плохо вооружен – на девять человек была одна винтовка, граната и пара биноклей. Мужчина и его товарищи дежурили посменно на блокпосту на Яблунской улице.



Скиба на блокпосту на Яблунской улице. Фото: bbc.com



Россияне подступили к Буче сперва 27 февраля, но попали в засаду украинской артиллерии на улице Вокзальной и отошли. Вновь они вернулись уже 3 марта и смогли захватить город. На следующий день, 4 марта, Скибу и его товарищей взяли в плен.

Скиба вспоминает, что у них отобрали мобильные телефоны и обувь, избивали. К 11.00 две разные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчин ведут через Яблунскую улицу к дому 144. Каждый из них держал одну руку на поясе впереди идущего мужчины, а другую – на своей голове.

Мужчин выстроили у стены рядом с российской базой и заставили встать на колени. Солдаты натягивали им на головы рубашки и свитера, чтобы они не могли видеть, их били прикладами и оскорбляли. По словам Скибы, оккупанты кричали: "Вы – бандеровцы. Вы хотели нас сжечь "коктейлями Молотова"! Сейчас мы вас сожжем заживо!"

Скиба говорит, что российские военные решили запугать остальных, застрелив 28-летнего Виталия Карпенко, работника магазина. После этого один из мужчин в группе запаниковал и сказал, что все они принадлежат к отряду территориальной обороны. Из-за этого избиения усилились.

Скибу и еще одного мужчину, Андрея Вербового, привели в здание. Во время последующего допроса Ивану на голову надели ведро, заставили согнуться и прислониться к стене. Ему на спину один за другим ставили кирпичи, пока он не упал. Его снова избили и ударили кирпичом по ведру у него на голове. В какой-то момент он услышал, как военные сказали Вербовому, что прострелят ему ногу. Затем прозвучал выстрел, и он больше не слышал Андрея.

Затем Скибу вывели обратно из здания, и он присоединился к другим мужчинам. Некоторые из происходивших событий видели местные жители, которым россияне приказали собраться у дома 144, но держали их отдельно от задержанных мужчин. К вечеру 4 марта двоих из них застрелили, а оккупанты вслух обсуждали, что будут делать с остальными. Один из теробороновцев попытался бежать, его застрелили, и россияне открыли огонь по остальным.

Пуля попала Скибе в бок, он упал и притворился мертвым. Когда военные ушли, он стянул обувь с уже мертвого мужчины, подполз к забору и перебрался через него в соседние сады. Затем он попал в покинутый дом, где обработал рану антисептиком, который нашел в ванной, и переоделся в одежду, оставленную хозяином.

Но оказалось, что в доме также находились и российские военные. Когда его нашли, Скиба соврал, что он хозяин дома. Военные поверили, но сказали, что тут ему оставаться нельзя. Солдаты забрали его на базу, где медики обработали его раны. Как говорит мужчина, если расстрелявшие его военные и были рядом, то они либо не заметили его возвращения, либо не узнали его.

Вскоре его поместили к мирным жителям, укрывавшимся в бункере здания. Через несколько дней им разрешили уйти. Иван нашел свою семью, укрывавшуюся от войны, дома. Они смогли бежать из Бучи и, в конце концов, из Украины в Польшу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)