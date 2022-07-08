ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Притворился мертвым и выжил. Украинец из Бучи рассказал о зверствах оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Скибе удалось выжить после расстрела в Буче
Скибе удалось выжить после расстрела в Буче
Фото: bbc.com

В марте российские оккупанты схватили в Буче Киевской области девятерых мужчин и повели их на расстрел. Но один из них – Иван Скиба – смог выжить, так как после ранения притворился мертвым. 6 июля он рассказал свою историю "Русской службе BBC".

До 24 февраля Скиба таксовал в Киеве. Когда началось вторжение, он как раз ехал на такси по городу и услышал взрывы. Тогда он уехал сперва в Бровары, где жил с семьей, а затем в Бучу, где его жена с детьми гостили у матери.

В Буче он вместе с кумом Святославом Туровским присоединился к ТрО для защиты города. Как говорит Скиба, они дежурили на блокпостах, проверяли документы и следили за тем, чтобы люди не носили оружия. Также помогали организовывать безопасный выезд людей, потому что знали местность.

Скиба говорит, что его отряд был плохо вооружен – на девять человек была одна винтовка, граната и пара биноклей. Мужчина и его товарищи дежурили посменно на блокпосту на Яблунской улице.


Скиба на блокпосту на Яблунской улице. Фото: bbc.com
Скиба на блокпосту на Яблунской улице. Фото: bbc.com

Россияне подступили к Буче сперва 27 февраля, но попали в засаду украинской артиллерии на улице Вокзальной и отошли. Вновь они вернулись уже 3 марта и смогли захватить город. На следующий день, 4 марта, Скибу и его товарищей взяли в плен.

Скиба вспоминает, что у них отобрали мобильные телефоны и обувь, избивали. К 11.00 две разные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчин ведут через Яблунскую улицу к дому 144. Каждый из них держал одну руку на поясе впереди идущего мужчины, а другую – на своей голове.

Мужчин выстроили у стены рядом с российской базой и заставили встать на колени. Солдаты натягивали им на головы рубашки и свитера, чтобы они не могли видеть, их били прикладами и оскорбляли. По словам Скибы, оккупанты кричали: "Вы – бандеровцы. Вы хотели нас сжечь "коктейлями Молотова"! Сейчас мы вас сожжем заживо!"

Скиба говорит, что российские военные решили запугать остальных, застрелив 28-летнего Виталия Карпенко, работника магазина. После этого один из мужчин в группе запаниковал и сказал, что все они принадлежат к отряду территориальной обороны. Из-за этого избиения усилились.

Скибу и еще одного мужчину, Андрея Вербового, привели в здание. Во время последующего допроса Ивану на голову надели ведро, заставили согнуться и прислониться к стене. Ему на спину один за другим ставили кирпичи, пока он не упал. Его снова избили и ударили кирпичом по ведру у него на голове. В какой-то момент он услышал, как военные сказали Вербовому, что прострелят ему ногу. Затем прозвучал выстрел, и он больше не слышал Андрея.

Затем Скибу вывели обратно из здания, и он присоединился к другим мужчинам. Некоторые из происходивших событий видели местные жители, которым россияне приказали собраться у дома 144, но держали их отдельно от задержанных мужчин. К вечеру 4 марта двоих из них застрелили, а оккупанты вслух обсуждали, что будут делать с остальными. Один из теробороновцев попытался бежать, его застрелили, и россияне открыли огонь по остальным.

Пуля попала Скибе в бок, он упал и притворился мертвым. Когда военные ушли, он стянул обувь с уже мертвого мужчины, подполз к забору и перебрался через него в соседние сады. Затем он попал в покинутый дом, где обработал рану антисептиком, который нашел в ванной, и переоделся в одежду, оставленную хозяином.

Но оказалось, что в доме также находились и российские военные. Когда его нашли, Скиба соврал, что он хозяин дома. Военные поверили, но сказали, что тут ему оставаться нельзя. Солдаты забрали его на базу, где медики обработали его раны. Как говорит мужчина, если расстрелявшие его военные и были рядом, то они либо не заметили его возвращения, либо не узнали его.

Вскоре его поместили к мирным жителям, укрывавшимся в бункере здания. Через несколько дней им разрешили уйти. Иван нашел свою семью, укрывавшуюся от войны, дома. Они смогли бежать из Бучи и, в конце концов, из Украины в Польшу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, убийство, война, Киевская область, пытки, плен, Буча, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
"Мужская энергетика". Цимбалюк, расставшийся с женой, показал свои новые снимки
  Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей
  Невзоров: Никогда мое отношение к Питеру уже не вернется. Город осквернен Z, которой были испакощены фасады, трамваи и лица людей G
Дмитрий ГОРДОН
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
  Астафьева о концертах коллег за границей: Они говорят, что это благотворительность. Где эти миллионы, где доказательства?
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (273040)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (234391)
3
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (53202)
4
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (41140)
5
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (39789)
6
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (37778)
7
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото (28350)
8
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (21518)
 
 
 
 