В Киевской области уже обнаружили 1346 тел убитых россиянами мирных жителей – полиция

Российские оккупанты сознательно убивали мирных украинцев во время оккупации Киевской области, отметили в полиции Фото: EPA

"На сегодняшний день уже эта цифра – 1346 тел убитых гражданских людей. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия", – сказал Небытов.

По его словам, это указывает на то, что оккупанты сознательно убивали мирных украинцев на оккупированной территории.

"Я могу сказать, что это не окончательная цифра, потому что каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где располагалась армия Российской Федерации, мы находим все новые тела погребенных людей, временно захороненных", – сказал глава полиции Киевской области.

Также Небытов проинформировал, что в настоящее время в Киевской области около 300 человек считаются пропавшими без вести.

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