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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области уже обнаружили 1346 тел убитых россиянами мирных жителей – полиция

Российские оккупанты сознательно убивали мирных украинцев во время оккупации Киевской области, отметили в полиции
Российские оккупанты сознательно убивали мирных украинцев во время оккупации Киевской области, отметили в полиции
Фото: EPA

В Киевской области уже обнаружено 1346 тел мирных жителей, убитых российскими военными. Об этом 17 июля сказал начальник Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона на канале "Рада".

"На сегодняшний день уже эта цифра – 1346 тел убитых гражданских людей. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия", – сказал Небытов.

По его словам, это указывает на то, что оккупанты сознательно убивали мирных украинцев на оккупированной территории.

"Я могу сказать, что это не окончательная цифра, потому что каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где располагалась армия Российской Федерации, мы находим все новые тела погребенных людей, временно захороненных", – сказал глава полиции Киевской области.

Также Небытов проинформировал, что в настоящее время в Киевской области около 300 человек считаются пропавшими без вести.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Погибших от рук оккупантов мирных жителей продолжают находить и идентифицировать по сей день.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, полиция, Киевская область, война России против Украины, погибшие, Андрей Небытов, российские оккупанты
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