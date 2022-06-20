Россияне месяц не могли взять одну улицу в Рубежном, потеряли 70% роты – пленный оккупант

Российский оккупант сдался в плен и рассказал о действиях своей роты на Донбассе Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская. – "ГОРДОН") мы проходили в целом недели три, может, четыре. За это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70", – говорит он.

При этом, как отмечают в СБУ, на восточном участке фронта россияне имеют численное преимущество по меньшей мере в 20 раз.

Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили в Северодонецк. Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне, и это побудило захватчиков сдаться.