Россияне месяц не могли взять одну улицу в Рубежном, потеряли 70% роты – пленный оккупант

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская. – "ГОРДОН") мы проходили в целом недели три, может, четыре. За это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70", – говорит он.
При этом, как отмечают в СБУ, на восточном участке фронта россияне имеют численное преимущество по меньшей мере в 20 раз.
Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили в Северодонецк. Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне, и это побудило захватчиков сдаться.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О полномасштабном вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
Сейчас наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.