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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне месяц не могли взять одну улицу в Рубежном, потеряли 70% роты – пленный оккупант

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Российский оккупант сдался в плен и рассказал о действиях своей роты на Донбассе
Российский оккупант сдался в плен и рассказал о действиях своей роты на Донбассе
Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

В Рубежном Луганской области в боях за одну улицу российские войска потеряли 70% роты и не могли взять ее почти месяц. Об этом рассказал пленный уроженец Луганска, видео его допроса опубликовала в Facebook СБУ.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская. – "ГОРДОН") мы проходили в целом недели три, может, четыре. За это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70", – говорит он.

При этом, как отмечают в СБУ, на восточном участке фронта россияне имеют численное преимущество по меньшей мере в 20 раз.

Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили в Северодонецк. Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне, и это побудило захватчиков сдаться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/351793387063243/

Контекст:

О полномасштабном вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

Сейчас наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Луганская область, война, Рубежное, война России против Украины, российские оккупанты
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