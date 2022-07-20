ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Враг бросает жителей оккупированных населенных пунктов в бой, чтобы они гибли за несколько километров территории Луганской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минувшей ночью российские захватчики мощно обстреляли Белогоровку из "Градов"
Минувшей ночью российские захватчики мощно обстреляли Белогоровку из "Градов"
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Россия использует жителей оккупированных территорий Луганской области, чтобы полностью захватить регион. Об этом 20 июля в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области в бой, чтобы те погибали в битве за несколько километров территории нашей области. Они и получают то, чего заслуживают, а именно пули, но практически стоят на месте. Несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, наши Вооруженные силы удерживают свои позиции", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, минувшей ночью российские захватчики мощно обстреляли Белогоровку из "Градов".

Глава ОВА отметил, что противник нацелен на штурм Бахмута Донецкой области, поэтому устраивает террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, Белогоровка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным
"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (137615)
2
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (67373)
3
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (52557)
4
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (48856)
5
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (45694)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (37639)
7
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (29802)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (29785)
 
 
 
 