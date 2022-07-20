Гайдай: Враг бросает жителей оккупированных населенных пунктов в бой, чтобы они гибли за несколько километров территории Луганской области

"Враг бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области в бой, чтобы те погибали в битве за несколько километров территории нашей области. Они и получают то, чего заслуживают, а именно пули, но практически стоят на месте. Несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, наши Вооруженные силы удерживают свои позиции", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, минувшей ночью российские захватчики мощно обстреляли Белогоровку из "Градов".

Глава ОВА отметил, что противник нацелен на штурм Бахмута Донецкой области, поэтому устраивает террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)