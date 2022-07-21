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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: В Луганской области не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного российской артиллерией

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Гайдай: В каждом, даже маленьком, населенном пункте россиянам оказывают достойное сопротивление
Гайдай: В каждом, даже маленьком, населенном пункте россиянам оказывают достойное сопротивление
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты активно обстреливают территорию Луганской области. Об этом 21 июля в Telegram заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Луганской области, наверное, не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного российской артиллерией. Обстрелы очень плотные. Прекращаются, только когда "устает" металл. Населенные пункты, в которых наши ребята держат оборону на востоке, 20 июля подверглись двум мощным ракетным ударам, четырем длительным артиллерийским атакам, пяти обстрелам из минометов, переживают последствия танкового наступления", – написал глава ОВА.

Он отметил, что противник продолжает попытки развить наступление на Бахмут Донецкой области.

"Но на их пути не степь, и никто радушно не встречает незваных гостей. В каждом, даже маленьком, населенном пункте россиянам оказывают достойное сопротивление. Враг применяет привычную для себя тактику массированного артиллерийского огня, бомбовых ударов, использует все доступные типы оружия, чтобы продвинуться вперед", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, россияне организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел. Захватчики продолжают разрушать Верхнекаменское, а также с воздуха в очередной раз обстреляли Белогоровку.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, оборона, артиллерия, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Белогоровка
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