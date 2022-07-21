Гайдай: В Луганской области не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного российской артиллерией

"В Луганской области, наверное, не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного российской артиллерией. Обстрелы очень плотные. Прекращаются, только когда "устает" металл. Населенные пункты, в которых наши ребята держат оборону на востоке, 20 июля подверглись двум мощным ракетным ударам, четырем длительным артиллерийским атакам, пяти обстрелам из минометов, переживают последствия танкового наступления", – написал глава ОВА.

Он отметил, что противник продолжает попытки развить наступление на Бахмут Донецкой области.

"Но на их пути не степь, и никто радушно не встречает незваных гостей. В каждом, даже маленьком, населенном пункте россиянам оказывают достойное сопротивление. Враг применяет привычную для себя тактику массированного артиллерийского огня, бомбовых ударов, использует все доступные типы оружия, чтобы продвинуться вперед", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, россияне организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел. Захватчики продолжают разрушать Верхнекаменское, а также с воздуха в очередной раз обстреляли Белогоровку.

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