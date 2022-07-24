ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ в течение боевого дня нанесла шесть ударов по оккупантам – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская авиация атаковала позиции оккупантов
Украинская авиация атаковала позиции оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Украинские военные на юге страны 23 июля нанесли с помощью авиации шесть ударов по скоплениям живой силы врага и опорному пункту, уничтожены более 50 оккупантов, более 10 единиц техники и склад с боеприпасами. Об этом сообщило в вечерней сводке оперативное командование ВСУ "Юг".

"Подтвержденные потери врага: 5️4️ рашиста, три танка Т-62, три реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника. Также уничтожены склад боеприпасов и пункт боеснабжения в Херсонской области", – сказано в сообщении.

Окончательные данные о потерях врага доразведываются.

Противник проводил наступление силами более 50 оккупантов при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А в направлении Сухого Ставка и Андреевки, а также силами мотострелкового и танкового взводов в направлении Брускинского, Белогорки, но потерпел неудачу и с потерями отошел, отметили в командовании. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1628902794158508/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Российское минобороны еще в начале марта заявляло, что "уничтожило практически всю боеспособную" авиацию Воздушных сил ВСУ. Так, к июню оккупанты якобы уничтожили 215 самолетов ВСУ – это больше самолетов, чем было на вооружении украинской армии, отмечало издание "Проект".

Теги: авиация, Херсонская область, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (528156)
2
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (358614)
3
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (127077)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (89408)
5
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (41110)
6
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (40313)
7
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (24003)
8
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины (22727)
 
 
 
 