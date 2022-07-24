Авиация ВСУ в течение боевого дня нанесла шесть ударов по оккупантам – ОК "Юг"

"Подтвержденные потери врага: 5️4️ рашиста, три танка Т-62, три реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника. Также уничтожены склад боеприпасов и пункт боеснабжения в Херсонской области", – сказано в сообщении.

Окончательные данные о потерях врага доразведываются.

Противник проводил наступление силами более 50 оккупантов при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А в направлении Сухого Ставка и Андреевки, а также силами мотострелкового и танкового взводов в направлении Брускинского, Белогорки, но потерпел неудачу и с потерями отошел, отметили в командовании. https://www.facebook.com/okPivden/videos/1628902794158508/ Война России против Украины. Главное (обновляется)