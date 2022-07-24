Авиация ВСУ в течение боевого дня нанесла шесть ударов по оккупантам – ОК "Юг"

"Подтвержденные потери врага: 5️4️ рашиста, три танка Т-62, три реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника. Также уничтожены склад боеприпасов и пункт боеснабжения в Херсонской области", – сказано в сообщении.
Окончательные данные о потерях врага доразведываются.
Противник проводил наступление силами более 50 оккупантов при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А в направлении Сухого Ставка и Андреевки, а также силами мотострелкового и танкового взводов в направлении Брускинского, Белогорки, но потерпел неудачу и с потерями отошел, отметили в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
Российское минобороны еще в начале марта заявляло, что "уничтожило практически всю боеспособную" авиацию Воздушных сил ВСУ. Так, к июню оккупанты якобы уничтожили 215 самолетов ВСУ – это больше самолетов, чем было на вооружении украинской армии, отмечало издание "Проект".