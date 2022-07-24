Зеленский: Мы продвинулись к нашей победе. Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области

"В этот день видно, как мы продвинулись к нашей победе. Она будет! Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться, их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом "шапкозакидательство", – сказал Зеленский.
Он считает, что это врагу не помогло.
"Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в области", – подчеркнул президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на юге и на востоке страны.
В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление. В последние дни появились сведения о том, что часть российских войск может оказаться в оперативном окружении в районе Херсона.