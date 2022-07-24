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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы продвинулись к нашей победе. Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области

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Зеленский: Победа будет
Зеленский: Победа будет
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 23 июля президент Украины Владимир Зеленский упомянул Херсонскую область в контексте будущей победы над российскими оккупантами. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"В этот день видно, как мы продвинулись к нашей победе. Она будет! Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться, их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом "шапкозакидательство", – сказал Зеленский.

Он считает, что это врагу не помогло.

"Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в области", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на юге и на востоке страны.

В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление. В последние дни появились сведения о том, что часть российских войск может оказаться в оперативном окружении в районе Херсона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, Херсонская область, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация
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