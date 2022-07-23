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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Посмотрим, кто сразу подпишет себе смертный приговор". Хлань сообщил, что в Херсонской области создают комиссию для проведения референдума

Оккупанты поняли, что нужно срочно сохранить лицо на фоне провалов, отреагировал на заявление о создании комиссий Хлань
Оккупанты поняли, что нужно срочно сохранить лицо на фоне провалов, отреагировал на заявление о создании комиссий Хлань
Фото: EPA (архив)

На временно захваченной территории Херсонской области оккупационные "власти" заявили о начале создания избирательной комиссии для проведения выборов и референдума.

Об этом 23 июля сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

"Оккупанты пришли в себя. Поняли, что нужно срочно сохранить лицо на фоне провалов, поэтому было сделано декларативное заявление. Объявили, что в Херсонской области создается избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению области в РФ", – прокомментировал в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, в состав комиссии предварительно должны войти семь членов.

"Приступают к приему кандидатур. Посмотрим, кто сразу подпишет себе смертный приговор, – написал Хлань. – Но какой смысл, какие референдумы? ВСУ уже близко. Пусть о своих планах орки расскажут РСЗО HIMARS".

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02vie31rRRmQhYamqYStV9V8L9eN1UFehLpDaSjY4WdT1QTAkap5zUGCCrQRryTjhQl

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 13 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.

"Не только Херсонская область, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой", – сказал секретарь СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В конце марта – начале апреля ВСУ выбили оккупантов из северных областей Украины. Сейчас под временной оккупацией РФ находятся часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ планирует провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. По данным ВСУ, на эту же дату могут быть назначены "референдумы" на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областей.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию новых украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году.

Теги: Россия, Украина, выборы, референдум, оккупация, Херсонская область, РСЗО, приговор, ВСУ, война России против Украины, облсовет, присоединение, российские оккупанты, HIMARS, Сергей Хлань, деоккупация
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