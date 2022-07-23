"Посмотрим, кто сразу подпишет себе смертный приговор". Хлань сообщил, что в Херсонской области создают комиссию для проведения референдума

Оккупанты поняли, что нужно срочно сохранить лицо на фоне провалов, отреагировал на заявление о создании комиссий Хлань Фото: EPA (архив)

Об этом 23 июля сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

"Оккупанты пришли в себя. Поняли, что нужно срочно сохранить лицо на фоне провалов, поэтому было сделано декларативное заявление. Объявили, что в Херсонской области создается избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению области в РФ", – прокомментировал в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, в состав комиссии предварительно должны войти семь членов.

"Приступают к приему кандидатур. Посмотрим, кто сразу подпишет себе смертный приговор, – написал Хлань. – Но какой смысл, какие референдумы? ВСУ уже близко. Пусть о своих планах орки расскажут РСЗО HIMARS".

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 13 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.

"Не только Херсонская область, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой", – сказал секретарь СНБО.

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