"Посмотрим, кто сразу подпишет себе смертный приговор". Хлань сообщил, что в Херсонской области создают комиссию для проведения референдума

Об этом 23 июля сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.
"Оккупанты пришли в себя. Поняли, что нужно срочно сохранить лицо на фоне провалов, поэтому было сделано декларативное заявление. Объявили, что в Херсонской области создается избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению области в РФ", – прокомментировал в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
По его словам, в состав комиссии предварительно должны войти семь членов.
"Приступают к приему кандидатур. Посмотрим, кто сразу подпишет себе смертный приговор, – написал Хлань. – Но какой смысл, какие референдумы? ВСУ уже близко. Пусть о своих планах орки расскажут РСЗО HIMARS".
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 13 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.
"Не только Херсонская область, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой", – сказал секретарь СНБО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В конце марта – начале апреля ВСУ выбили оккупантов из северных областей Украины. Сейчас под временной оккупацией РФ находятся часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ планирует провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. По данным ВСУ, на эту же дату могут быть назначены "референдумы" на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областей.
20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию новых украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году.