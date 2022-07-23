ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хлань сообщил, что ВСУ "с хирургической точностью" нанесли удар по второму пути снабжения оккупантов в Херсоне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Происходящее Хлань назвал "еще не освобождением Херсона, но серьезными подготовительными шагами в этом направлении"
Происходящее Хлань назвал "еще не освобождением Херсона, но серьезными подготовительными шагами в этом направлении"
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины нанесли удар по второму мосту, который позволяет российским оккупантам вести снабжение своей группировки в оккупированном Херсоне. Об этом 23 июля сообщил в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Антоновский мост был ключевым элементом снабжения группировки русских войск в Херсон через левобережье. Одновременно ВСУ усложняет пути снабжения и правобережьем. Сегодня утром как всегда с хирургической точностью ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения", – написал он.

Депутат облсовета отметил, что каждый мост является "слабым местом в логистике" оккупантов и ВСУ "мастерски разрушают вражескую систему".

"Это еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении. И, по-моему, эти удары демонстрируют главное – мы отходим от советской армии, которая штурмует города, несмотря на разрушения и потери. Мы становимся западной армией. Армией, которая бережет жизнь своих воинов и использует стратегию непрямых действий. То есть мы "размягчаем" оборону противника уничтожением оперативного тыла, без которого линия фронта противника сыплется даже от незначительного удара", – объяснил Хлань.

Он подчеркнул, что "без западного вооружения это было бы невозможно".

"[Американские реактивные системы залпового огня] HIMARS и наши ребята из ВСУ – это прекрасное сочетание", – заявил Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0tvTFrVfVh9qYZcMextVrCFM1kc3VCKhfnmfT1yFrUYh9EGDtp9QAMqzTMGPqAdK5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты жаловались на обстрелы украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд. По информации Хланя на вечер 21 июля, оккупационные войска фактически сутки не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост, а пользоваться железнодорожным боятся.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, война, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, вторжение, мост, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, разрушения, реки, войска, HIMARS, Сергей Хлань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (408557)
2
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (316802)
3
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (89133)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (87034)
5
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (39579)
6
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (36069)
7
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (23655)
8
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам (22619)
 
 
 
 