Хлань сообщил, что ВСУ "с хирургической точностью" нанесли удар по второму пути снабжения оккупантов в Херсоне

Происходящее Хлань назвал "еще не освобождением Херсона, но серьезными подготовительными шагами в этом направлении" Фото: ЕРА

"Антоновский мост был ключевым элементом снабжения группировки русских войск в Херсон через левобережье. Одновременно ВСУ усложняет пути снабжения и правобережьем. Сегодня утром как всегда с хирургической точностью ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения", – написал он.

Депутат облсовета отметил, что каждый мост является "слабым местом в логистике" оккупантов и ВСУ "мастерски разрушают вражескую систему".

"Это еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении. И, по-моему, эти удары демонстрируют главное – мы отходим от советской армии, которая штурмует города, несмотря на разрушения и потери. Мы становимся западной армией. Армией, которая бережет жизнь своих воинов и использует стратегию непрямых действий. То есть мы "размягчаем" оборону противника уничтожением оперативного тыла, без которого линия фронта противника сыплется даже от незначительного удара", – объяснил Хлань.

Он подчеркнул, что "без западного вооружения это было бы невозможно".

"[Американские реактивные системы залпового огня] HIMARS и наши ребята из ВСУ – это прекрасное сочетание", – заявил Хлань.

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