Хлань сообщил, что ВСУ "с хирургической точностью" нанесли удар по второму пути снабжения оккупантов в Херсоне

"Антоновский мост был ключевым элементом снабжения группировки русских войск в Херсон через левобережье. Одновременно ВСУ усложняет пути снабжения и правобережьем. Сегодня утром как всегда с хирургической точностью ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения", – написал он.
Депутат облсовета отметил, что каждый мост является "слабым местом в логистике" оккупантов и ВСУ "мастерски разрушают вражескую систему".
"Это еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении. И, по-моему, эти удары демонстрируют главное – мы отходим от советской армии, которая штурмует города, несмотря на разрушения и потери. Мы становимся западной армией. Армией, которая бережет жизнь своих воинов и использует стратегию непрямых действий. То есть мы "размягчаем" оборону противника уничтожением оперативного тыла, без которого линия фронта противника сыплется даже от незначительного удара", – объяснил Хлань.
Он подчеркнул, что "без западного вооружения это было бы невозможно".
"[Американские реактивные системы залпового огня] HIMARS и наши ребята из ВСУ – это прекрасное сочетание", – заявил Хлань.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты жаловались на обстрелы украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд. По информации Хланя на вечер 21 июля, оккупационные войска фактически сутки не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост, а пользоваться железнодорожным боятся.