Оккупанты в очередной раз пытались захватить Углегорскую ТЭС, атаковали на других направлениях – Генштаб ВСУ

"Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки наши воины свели на нет. Оккупанты отошли. [...] Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении.
Украинские военные также рассказали о попытке российских войск устроить штурм в направлении сел Веселое и Водяное, где атаки были отбиты, и оккупантов "отогнали" на ранее занятые позиции.
"На южнобужском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного. Попробовал продвигаться по направлениям Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, на остальных направлениях оккупанты преимущественно вели обстрелы из артиллерии, наносили авиационные удары и вели разведку с помощью беспилотников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Захватить Углегорскую ТЭС российские войска пытаются не первую неделю, о чем регулярно сообщает Генштаб ВСУ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.