Оккупанты в очередной раз пытались захватить Углегорскую ТЭС, атаковали на других направлениях – Генштаб ВСУ

Бои идут на востоке и юге Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки наши воины свели на нет. Оккупанты отошли. [...] Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении.

Украинские военные также рассказали о попытке российских войск устроить штурм в направлении сел Веселое и Водяное, где атаки были отбиты, и оккупантов "отогнали" на ранее занятые позиции.

"На южнобужском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного. Попробовал продвигаться по направлениям Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на остальных направлениях оккупанты преимущественно вели обстрелы из артиллерии, наносили авиационные удары и вели разведку с помощью беспилотников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Захватить Углегорскую ТЭС российские войска пытаются не первую неделю, о чем регулярно сообщает Генштаб ВСУ.