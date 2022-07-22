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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в очередной раз пытались захватить Углегорскую ТЭС, атаковали на других направлениях – Генштаб ВСУ

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Бои идут на востоке и юге Украины
Бои идут на востоке и юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты атаковали позиции украинских бойцов на нескольких направлений и были отброшены. Об этом проинформировал 22 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки наши воины свели на нет. Оккупанты отошли. [...] Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении.

Украинские военные также рассказали о попытке российских войск устроить штурм в направлении сел Веселое и Водяное, где атаки были отбиты, и оккупантов "отогнали" на ранее занятые позиции.

"На южнобужском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного. Попробовал продвигаться по направлениям Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на остальных направлениях оккупанты преимущественно вели обстрелы из артиллерии, наносили авиационные удары и вели разведку с помощью беспилотников.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0287aZnPLXrFCF4FFGGHyRtbuE6NGgZwv1CCNkgnodhHrzT7jxbpDj18ckXrzF7x8Zl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Захватить Углегорскую ТЭС российские войска пытаются не первую неделю, о чем регулярно сообщает Генштаб ВСУ.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, авиация, штурм, ТЭС, Андреевка, Углегорск, артиллерия, вторжение, беспилотники, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, войска, российские оккупанты, Белогоровка
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