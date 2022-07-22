ВСУ подавили атаки врага на нескольких направлениях, продолжаются бои в районе Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

На волынском и полесском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ, существенных изменений нет. Беларусь продлила сроки проверки боевой готовности своих вооруженных сил до 31 июля текущего года.
На северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфино и Павловка Сумской области.
На харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.
На славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дубровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.
На донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на краматорском и бахмутском направлениях. Оккупанты систематически обстреливают позиций украинских войск вдоль линии столкновения, чтобы не дать перекинуть резервы на другие направления. Также враги пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На краматорском направлении россияне оказывали огневое влияние танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. У Ивано-Дарьевки также нанесли авиационный удар. Ведут штурмовые действия в направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.
На бахмутском направлении противник обстреливал украинские войска в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещеевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудар неподалеку от Стряповки.
"Потерями для врага завершились штурмовые действия по направлениям Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов наши воины отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке.
На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времевка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковлевка, Малые Щербаки, Каменка и Полтавка. Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.
На южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны, ввел резервные подразделения.
Отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврийское, Оленовка, Шевченково, Прибужское, Лиманы, Киселевка, Новониколаевка, Великое Артаково, Николаев и Татьяновка.
"Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Сейдеминуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка наши воины сразу подавили. Оккупанты отошли", – подчеркнули в Генштабе.
Вне пунктов базирования находятся три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага во многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу", – подытожили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины, по данным местных властей, контролируют на 45%.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 21 июля, Россия за период полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, потеряла 38 850 военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов.