ВСУ подавили атаки врага на нескольких направлениях, продолжаются бои в районе Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

На волынском и полесском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ, существенных изменений нет. Беларусь продлила сроки проверки боевой готовности своих вооруженных сил до 31 июля текущего года.

На северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфино и Павловка Сумской области.

На харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.

На славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дубровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.

На донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на краматорском и бахмутском направлениях. Оккупанты систематически обстреливают позиций украинских войск вдоль линии столкновения, чтобы не дать перекинуть резервы на другие направления. Также враги пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На краматорском направлении россияне оказывали огневое влияние танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. У Ивано-Дарьевки также нанесли авиационный удар. Ведут штурмовые действия в направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.

На бахмутском направлении противник обстреливал украинские войска в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещеевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудар неподалеку от Стряповки.

"Потерями для врага завершились штурмовые действия по направлениям Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов наши воины отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времевка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковлевка, Малые Щербаки, Каменка и Полтавка. Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.

На южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны, ввел резервные подразделения.

Отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврийское, Оленовка, Шевченково, Прибужское, Лиманы, Киселевка, Новониколаевка, Великое Артаково, Николаев и Татьяновка.

"Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Сейдеминуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка наши воины сразу подавили. Оккупанты отошли", – подчеркнули в Генштабе.

Вне пунктов базирования находятся три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага во многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу", – подытожили в Генштабе.

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