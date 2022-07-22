ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ подавили атаки врага на нескольких направлениях, продолжаются бои в районе Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов
Украинские военные продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные подавили попытки вражеских штурмовых действий на нескольких направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 июля.

На волынском и полесском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ, существенных изменений нет. Беларусь продлила сроки проверки боевой готовности своих вооруженных сил до 31 июля текущего года.

На северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфино и Павловка Сумской области. 

На харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.

На славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дубровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.

На донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на краматорском и бахмутском направлениях. Оккупанты систематически обстреливают позиций украинских войск вдоль линии столкновения, чтобы не дать перекинуть резервы на другие направления. Также враги пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На краматорском направлении россияне оказывали огневое влияние танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. У  Ивано-Дарьевки также нанесли авиационный удар. Ведут штурмовые действия в направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.

На бахмутском направлении противник обстреливал украинские войска в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещеевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудар неподалеку от Стряповки.

"Потерями для врага завершились штурмовые действия по направлениям Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов наши воины отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времевка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковлевка, Малые Щербаки, Каменка и Полтавка. Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.

На южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны, ввел резервные подразделения.

Отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврийское, Оленовка, Шевченково, Прибужское, Лиманы, Киселевка, Новониколаевка, Великое Артаково, Николаев и Татьяновка.

"Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Сейдеминуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка наши воины сразу подавили. Оккупанты отошли", – подчеркнули в Генштабе. 

Вне пунктов базирования находятся три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага во многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу", – подытожили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02xg7CsxK4fKi9BZZso3KTqgcvGPoTLKotXL2W6fQJXRkufEs2tASmMoMEVk2Z2Zmdl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины, по данным местных властей, контролируют на 45%.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 21 июля, Россия за период полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, потеряла 38 850 военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Славянск, Сумская область, Донбасс, Генштаб ВСУ, Нью-Йорк, штурм, Краматорск, Харьковская область, Константиновка, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Черниговская область, Андреевка, Углегорск, Оленовка, артиллерия, Каменка, ВСУ, авиаудар, наступление, Донецкое, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (144758)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (104405)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (100547)
4
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (89992)
5
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (61353)
6
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (49473)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (39132)
8
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (36084)
 
 
 
 