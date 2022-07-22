"Путин сдох, россияне сливаются". ВСУ развенчали миф о "непобедимой армии РФ" – прослушка СБУ

Боевик воюет на стороне России и сейчас находится на территории Харьковской области в районе Изюма, говорится в релизе.
Как отмечают в СБУ, боевик люто ненавидит Украину и в разговоре с собеседницей возмущается действиями военного руководства РФ. Он говорил на суржике, цитата приведена без исправлений.
"Смотрю, шото [президент РФ Владимир] Путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю – они сливаются уже. Они ото на нас все повесили. Так шо я говорю, хохлам надо еще и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась – так ото", – сказал боевик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в ОРЛО и ОРДО оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию. По информации украинского журналиста Сергея Гармаша на 29 июня, в оккупированном Донецке "повестки вручают даже тем, у кого была "бронь".
Оккупанты отбирают личные документы у жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которых принудительно мобилизовали, они полностью бесправны, подчеркнули в Генштабе ВСУ 21 июля.
Россия, по оценке главы британской внешней разведки МI6 Ричарда Мура, в ближайшие недели исчерпает свой потенциал в Украине.