ГОРДОН
 
 
МИР

Путин предложил россиянам пить иван-чай вместо ушедшей с рынка РФ Coca-Cola

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин посоветовал заменить Coca-Cola на иван-чай
Путин посоветовал заменить Coca-Cola на иван-чай
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин посоветовал заменить Coca-Cola, производитель которой ушел с рынка РФ, иван-чаем. Об этом он сказал 20 июля на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве, его цитирует "Радио Свобода".

Путин пообещал дать указание своему министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву развивать производство напитка иван-чай.

"Действительно, иван-чай наверняка полезнее, чем какая-нибудь Coca-Cola. Там одна химия", – заявил он.

Вечером в среду минсельхоз РФ заявил, что поддерживает инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции. В министерстве также отметили, что иван-чай "обладает всеми качествами для того, чтобы "подвинуть" чай и кофе на полках магазинов".

Контекст:

Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта, пообещав продолжить отслеживать и оценивать ситуацию. Из-за того, что компания некоторое время после вторжения была активна на российском рынке, в Украине успели призвать к бойкоту производителя.

16 июня компания Coca-Cola HBC AG, дистрибьютор Coca-Cola в России, сообщила, что больше не будет производить и продавать товары бренда в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Coca-Cola
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома G
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (142435)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (74810)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (70506)
4
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (55585)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (53170)
6
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (41929)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38564)
8
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (34916)
 
 
 
 