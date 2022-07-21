Путин предложил россиянам пить иван-чай вместо ушедшей с рынка РФ Coca-Cola

Путин пообещал дать указание своему министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву развивать производство напитка иван-чай.

"Действительно, иван-чай наверняка полезнее, чем какая-нибудь Coca-Cola. Там одна химия", – заявил он.

Вечером в среду минсельхоз РФ заявил, что поддерживает инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции. В министерстве также отметили, что иван-чай "обладает всеми качествами для того, чтобы "подвинуть" чай и кофе на полках магазинов".

Контекст:

Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта, пообещав продолжить отслеживать и оценивать ситуацию. Из-за того, что компания некоторое время после вторжения была активна на российском рынке, в Украине успели призвать к бойкоту производителя.

16 июня компания Coca-Cola HBC AG, дистрибьютор Coca-Cola в России, сообщила, что больше не будет производить и продавать товары бренда в РФ.