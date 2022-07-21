Касьянов: Любой человек, который придет к власти после Путина, будет пытаться прекратить войну с Украиной

Касьянов: Не думаю, что может прийти кто-то, кто будет, скажем так, жестче Путина в отношении Украины Фото: EPA

"Я думаю, любой человек, который будет вместо Путина, первым делом прекратит войну и начнет искать пути взаимодействия с Западом. Это так или возможны варианты?" – спросил Гордон.

"На 90% это так, но возможны варианты... Я просто не думаю, что может прийти кто-то, кто будет, скажем так, жестче Путина в отношении Украины. Все уже понимают, что решение [начать войну] – ошибочное. Даже те, кто [вначале] поддерживал. Путин сам понимает... Он не ожидал такого сопротивления, не ожидал такого единства Запада. Поэтому, конечно, вы правы в том, что почти на 100% любой следующий человек во власти будет пытаться войну прекратить", – сказал Касьянов.

Политик отказался назвать людей, которые, по его мнению, могут сменить Путина.

Отвечая на вопрос, кто может претендовать на "реальную власть в Кремле" в ситуации, если с Путиным "вдруг что-то произойдет", Касьянов сказал, что формально по конституции власть в этом случае должна перейти к премьер-министру.

"А кто будет на самом деле влиять... Через три месяца должны пройти выборы президента. Вот в эти три месяца как раз и будет формироваться ситуация, [будет определяться] кто сможет ею управлять. Сейчас я не буду даже на этой теме спекулировать, поскольку я сам еще пока не уверен", – сказал Касьянов.

Он спрогнозировал, что в целом передача власти в России будет двухэтапной: преемник Путина не удержится на своем посту долго, "максимум год", а уже после этого состоятся более свободные президентские выборы.

"Может быть, не полностью демократические, но уже будет участвовать оппозиция, там уже будет другая ситуация, – предположил политик. – То есть если, условно, к концу года Путин куда-то исчезнет – ну решит уйти, уехать на Байкал жить, – то, думаю, ситуация [со сменой власти] после его ухода продлится максимум два года [и закончится] восстановлением России как нормального государства. Конечно, прекращение войны будет быстрее, поскольку это вещь оперативная, а вот восстановление всех отношений и юридическое оформление всего того, что сделано, что Путин натворил, займет какое-то время. Это должна быть уже избранная, легальная власть, не какое-то временное, переходное правительство, а какая-то уже власть, которая может принимать такие серьезнейшие решения".

Касьянов сказал, что надеется на то, что преемник Путина будет вести Россию в совершенно другую сторону.

"Можно говорить о дальнейшем развитии, о том, куда этот человек может вывести страну... Но преемник, если он в новом устройстве, не в этой пропагандистской машине, избран, конечно, ситуацию будет вести вообще в другую сторону. Я рассчитываю и верю, что Россия вновь станет на путь строительства демократического государства. Сколько это займет времени? Я считаю, что года два-три-четыре. Имею в виду полное изменение", – предположил оппозиционер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube