Невзоров: Кириенко мечтает залезть на еще теплый трон Путина

"Вот видим, например, персонажа по фамилии Кириенко. Понятно, что он у нас мечтает залезь на еще теплый трон Путина. Но не понимает, что он переплачивает за возможность стать преемником", – сказала Невзоров.
Публицист рассказал, что лично знаком с Кириенко и убежден, что тот, в отличие от многих россиян, понимает, что происходит между Россией и Украиной.
"Русские, может быть, не понимают степени своей вины перед Украиной. Они, может быть, не понимают, что каждый виноват перед Украиной. Каждый русский, – сказал Невзоров. – Но Кириенко невозможно заподозрить в непонимание вещей, в непонимании того, что в Украине Россия совершает преступления. Невозможно! Он прикидывается, он играет страшный спектакль. Наверняка у него трясутся руки, он ночи проводит в луже липкого горячего пота. Он понимает, что он творит".
По мнению публициста, Кириенко надеется, что после окончания эпохи Путина он сможет сделать вид, что непричастен к преступлениям России в Украине.
"Он думает, что вот он поносит маску, поносит маску вурдалака, а потом сбросит ее. И это огромная ошибка, потому что маски имеют свойство, как ты знаешь, прирастать к лицам, и грим путинского вампира №1 – он ведь тоже несмываем. Кириенко не знает этого секретика. Он избрал такой ложный путь", – считает журналист.
По его мнению, рассчитывать на высокие должности в России может только человек, который "прилюдно по мордасам и по ботоксу сможет Путина отхлестать".
"Желательно, пока не скрутит его ФСО, отхлестать и обозвать какими-то словами. Конечно, то и будет народный, национальный герой", – убежден журналист.
Кириенко с 2016 года занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации. До этого он был председателем правительства РФ (1998 год), полномочным представителем президента РФ в Приволжском Федеральном округе (2000–2005 годы) и генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (2005–2016 годы).
По данным "Русской службы BBC", после масштабного вторжения российских войск в Украину Путин отстранил от так называемого украинского направления заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Сейчас этим вопросам, по поданным журналистов, занимается Кириенко. Он уже ездит на оккупированную территорию Украины и проводит некие совещания.
Следующие выборы президента РФ должны состояться в 2024 году. Путин, который занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства, согласно последним изменениям в конституцию РФ, сможет принять в них участие.