Невзоров: Кириенко мечтает залезть на еще теплый трон Путина

"Вот видим, например, персонажа по фамилии Кириенко. Понятно, что он у нас мечтает залезь на еще теплый трон Путина. Но не понимает, что он переплачивает за возможность стать преемником", – сказала Невзоров.

Публицист рассказал, что лично знаком с Кириенко и убежден, что тот, в отличие от многих россиян, понимает, что происходит между Россией и Украиной.

"Русские, может быть, не понимают степени своей вины перед Украиной. Они, может быть, не понимают, что каждый виноват перед Украиной. Каждый русский, – сказал Невзоров. – Но Кириенко невозможно заподозрить в непонимание вещей, в непонимании того, что в Украине Россия совершает преступления. Невозможно! Он прикидывается, он играет страшный спектакль. Наверняка у него трясутся руки, он ночи проводит в луже липкого горячего пота. Он понимает, что он творит".

По мнению публициста, Кириенко надеется, что после окончания эпохи Путина он сможет сделать вид, что непричастен к преступлениям России в Украине.

"Он думает, что вот он поносит маску, поносит маску вурдалака, а потом сбросит ее. И это огромная ошибка, потому что маски имеют свойство, как ты знаешь, прирастать к лицам, и грим путинского вампира №1 – он ведь тоже несмываем. Кириенко не знает этого секретика. Он избрал такой ложный путь", – считает журналист.

По его мнению, рассчитывать на высокие должности в России может только человек, который "прилюдно по мордасам и по ботоксу сможет Путина отхлестать".

"Желательно, пока не скрутит его ФСО, отхлестать и обозвать какими-то словами. Конечно, то и будет народный, национальный герой", – убежден журналист.

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