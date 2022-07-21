  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын

Зозуля: В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину испанские журналисты ездили с камерами. Они хотели, чтобы я что-то сказал Фото: ЕРА

"В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину испанские журналисты следили за мной, ездили с камерами. Они хотели, чтобы я что-то сказал, а я им ответил, что могу сказать только три слова: "Путин – сукин сын, – заявил украинский футболист. – И тогда это было по всем испанским каналам. Мне больше и в самом деле было нечего им сказать. Я сказал, что мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын".

По словам футболиста, после того как его слова были растиражированы, ему звонили все испанские друзья и коллеги.

"Понимаете, у них характер несколько иной. Они сядут на лавочке и такое скажут, а в прессе боятся так выражаться. Поэтому когда они видели, что я так говорю, что выражаю свое мнение, были немного шокированы", – признался Зозуля.

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Видео: ПРОФУТБОЛ Digital / YouTube

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