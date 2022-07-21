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21 июля, 2022
 
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Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын

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Зозуля: В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину испанские журналисты ездили с камерами. Они хотели, чтобы я что-то сказал
Зозуля: В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину испанские журналисты ездили с камерами. Они хотели, чтобы я что-то сказал
Фото: ЕРА

Выступающий в составе испанской команды "Фуэнлабрада" украинский футболист Роман Зозуля после полномасштабного вторжения РФ в Украину в комментарии испанским СМИ назвал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина сукиным сыном. Об этом он заявил в интервью, которое 20 июля опубликовано на YouTube-канале "ПроФутбол Digital".

"В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину испанские журналисты следили за мной, ездили с камерами. Они хотели, чтобы я что-то сказал, а я им ответил, что могу сказать только три слова: "Путин  сукин сын, – заявил украинский футболист. – И тогда это было по всем испанским каналам. Мне больше и в самом деле было нечего им сказать. Я сказал, что мы эту войну выиграем, а Путин  сукин сын". 

По словам футболиста, после того как его слова были растиражированы, ему звонили все испанские друзья и коллеги. 

"Понимаете, у них характер несколько иной. Они сядут на лавочке и такое скажут, а в прессе боятся так выражаться. Поэтому когда они видели, что я так говорю, что выражаю свое мнение, были немного шокированы", – признался Зозуля.

ВИДЕО
Видео: ПРОФУТБОЛ Digital / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зозуля после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерством, он помогает ВСУ.

Футболист заявил, что для него не существует хороших русских, так как все они голосовали за Путина. 

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Роман Зозуля
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