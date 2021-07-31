Украинский футболист Зозуля перешел в другой клуб второго по силе дивизиона Испании

Контракт, подписанный с Зозулей, рассчитан на два сезона с возможностью продления соглашения.

В ФК "Фуэнлабрада" отметили, что украинец прибыл к ним в качестве свободного агента после четырех лет, проведенных в испанском "Альбасете" (Сегунда), где Зозуля забил 26 голов.

"В 31 год Зозуля – опытный нападающий, который приезжает в Фуэнлабраду очень мотивированным", – написано на сайте нового клуба Зозули.

Сам Зозуля заявил пресс-службе клуба из Сегунды, что "готов отдать все на тренировках и в играх, чтобы помочь и попытаться порадовать болельщиков".