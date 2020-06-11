"Зозуля был и остается ...баным нацистом". Фанаты "Райо Вальекано" опять оскорбили украинского футболиста

10 июня состоялась доигровка второго тайма матча 20-го тура Сегунды "Райо Вальекано" – "Альбасете". В декабре прошлого года матч был сорван из-за оскорблений в адрес украинского футболиста Романа Зозули.

Баннер появился на стадионе, где проходил второй тайм матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" Фото: ua.tribuna.com

Фанаты испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" разместили возле домашней арены клуба "Кампо де Вальекас" баннер с оскорблениями в адрес украинского футболиста клуба "Альбасете" Романа Зозули. Об этом 10 июня сообщает Tribuna.

Издание отметило, что вечером того же дня, когда появился баннер, на этом стадионе должна была начаться доигровка второго тайма матча 20-го тура Сегунды "Райо Вальекано" – "Альбасете".

В феврале 2017-го Зозуля, права на которого на тот момент принадлежали испанскому "Бетису", перешел в аренду в мадридский "Райо Вальекано" до конца сезона. Из-за недовольства фанатов, которые исповедуют крайне левые политические взгляды и были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных на Донбассе, украинец решил отказаться от трансфера.

С сентября 2017-го Зозуля выступает за "Альбасете" из одноименного испанского города. Как и "Райо", "Альбасете" выступает в Сегунде, поэтому украинец иногда встречается с фанатами, сорвавшими его трансфер.

Так, 15 декабря 2019 года в конце первого тайма матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали Zozulya puto nazi – "Зозуля – нацистская шлюха". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков. Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок "Райо Вальекано" – "Альбасете" будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.