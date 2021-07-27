Посольство Украины в Испании поддержало футболиста Зозулю после скандала с трансфером

"В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозули", – говорится в сообщении.
В дипведомстве подчеркнули, что Зозуля – один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии.
"Просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа", – добавили в посольстве.
В феврале 2017-го Зозуля, права на которого на тот момент принадлежали испанскому "Бетису", перешел в аренду в мадридский "Райо Вальекано" до конца сезона. Однако из-за фанатов, которые исповедуют крайне левые политические взгляды и были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных на Донбассе, украинец решил отказаться от трансфера.
С сентября 2017-го Зозуля выступает за "Альбасете". Как и "Райо", "Альбасете" выступает в Сегунде, поэтому украинец иногда встречается с фанатами, сорвавшими его трансфер.
В частности, 15 декабря 2019 года в конце первого тайма матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали Zozulya puto nazi – "Зозуля – нацистская шлюха". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.
Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Пресса осудил поведение болельщиков. Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.
Новый скандал с футболистом разгорелся уже в июле этого года. Зозуля, который сейчас не входит ни в один клуб, вел переговоры о вступлении в испанский клуб "Алькоркон", пишет AS. Но из-за недовольства фанатов с крайне левыми взглядами переговоры о переходе были заморожены.