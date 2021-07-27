Посольство Украины в Испании поддержало футболиста Зозулю после скандала с трансфером

"В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозули", – говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что Зозуля – один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии.

"Просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа", – добавили в посольстве.