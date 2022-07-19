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19 июля, 2022
 
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В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео

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Каневский: Вот так сейчас проходят азербайджанские свадьбы
Каневский: Вот так сейчас проходят азербайджанские свадьбы
Фото: depositphotos.com

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский 18 июля опубликовал в Facebook ролик, в котором запечатлены молодожены во время исполнения украинской повстанческой песни "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины.

"Вот так сейчас проходят азербайджанские свадьбы", – подписал видео Каневский.

https://www.facebook.com/vladyslav.kanevskyi/videos/426206139448691/

Контекст:

Повстанческая песня обрела новую популярность после того, как ее во время войны в центре Киева исполнил фронтмен группы, вступивший в тероборону Андрей Хлывнюк.

После этого фронтмен британской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор предложил Хлывнюку записать эту песню вместе в поддержку Украины. Премьера совместной песни под названием Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

Спустя неделю композиция заняла первое место в британском чарте самых скачиваемых мелодий.

Теги: Украина, Азербайджан, свадьба, Андрей Хлывнюк, жених, невеста
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