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Нацбанк Украины ввел в обращение памятные монеты "Ой у лузі червона калина"

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НБУ выпустил монеты номиналом в 5 и 10 грн, посвященные песне "Ой у лузі червона калина"
НБУ выпустил монеты номиналом в 5 и 10 грн, посвященные песне "Ой у лузі червона калина"
Фото: Національний банк України / Flickr.com

В Национальном банке Украины 18 июля 2022 года состоялась презентация памятных монет "Ой у лузі червона калина", сообщает 18 июля пресс-служба НБУ.

Новая монета – часть серии "Безсмертна моя Україно". Она выпущена в двух номиналах – 5 гривен и 10 гривен. Монета посвящена украинской песне, которая после полномасштабного нападения российских войск на Украину зазвучала с новой силой и стала современным символом противостояния российской военной агрессии, отметили в Нацбанке.

"Образы на монете связаны не только с песней, но и с украинскими военными. И это наилучшим образом символизирует важное значение, которое они играют в нашем государстве. Поэтому в знак глубокой благодарности нашим защитникам и защитницам за их борьбу за независимость нашей Украины мы выпускаем в обращение эту монету", – рассказал во время презентации заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

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Нацбанк выпустит более 250 тыс. экземпляров монеты "Ой у лузі червона калина". Фото:  bank.gov.ua/

Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера с запланированным тиражом до 250 тыс. шт., в том числе до 75 тыс. шт. – в 2022 году.

Монета номиналом 10 грн изготовлена из серебра. Ее планируют выпустить тиражом до 5 тыс. шт., в том числе до 2,5 тыс. шт. в 2022 году.

Как сообщается 18 июля на официальном сайте НБУ, над монетой работали художник Дмитрий Кривонос, скульпторы Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

На ее аверсе размещена стилизованная символическая композиция, на которой защитники разных поколений - казак, сечевой стрелец и современный воин ВСУ. Они поднимают калину, крона которой напоминает очертания границ Украины. На реверсе монет в центре изображена ветка с листьями и ягодами калины.

Контекст:

Песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве боец теробороны, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и выложил видео в соцсети. Исполнение Хлывнюка стало базой для множества ремиксов и вдохновило на выпуск первой за почти 30 лет новой песни группу Pink Floyd.

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