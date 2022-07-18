Нацбанк Украины ввел в обращение памятные монеты "Ой у лузі червона калина"

Новая монета – часть серии "Безсмертна моя Україно". Она выпущена в двух номиналах – 5 гривен и 10 гривен. Монета посвящена украинской песне, которая после полномасштабного нападения российских войск на Украину зазвучала с новой силой и стала современным символом противостояния российской военной агрессии, отметили в Нацбанке.

"Образы на монете связаны не только с песней, но и с украинскими военными. И это наилучшим образом символизирует важное значение, которое они играют в нашем государстве. Поэтому в знак глубокой благодарности нашим защитникам и защитницам за их борьбу за независимость нашей Украины мы выпускаем в обращение эту монету", – рассказал во время презентации заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Нацбанк выпустит более 250 тыс. экземпляров монеты "Ой у лузі червона калина" . Фото: bank.gov.ua/

Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера с запланированным тиражом до 250 тыс. шт., в том числе до 75 тыс. шт. – в 2022 году.

Монета номиналом 10 грн изготовлена из серебра. Ее планируют выпустить тиражом до 5 тыс. шт., в том числе до 2,5 тыс. шт. в 2022 году.

Как сообщается 18 июля на официальном сайте НБУ, над монетой работали художник Дмитрий Кривонос, скульпторы Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

На ее аверсе размещена стилизованная символическая композиция, на которой защитники разных поколений - казак, сечевой стрелец и современный воин ВСУ. Они поднимают калину, крона которой напоминает очертания границ Украины. На реверсе монет в центре изображена ветка с листьями и ягодами калины.