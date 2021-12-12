Нацбанк Украины ввел в обращение монету "Год тигра"

Монета посвящена символу 2022 года по восточному календарю, уточнили в НБУ.
На аверсе монеты по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на тигра. На реверсе монеты изображен тигр, которого окружают символы четырех времен года: снежинки, цветы, плоды и ветви.
Монета из нейзильбера выпущена тиражом 50 тыс. экземпляров.
За последние месяцы НБУ выпустил памятные монеты, посвященные погибшему на Донбассе певцу, Герою Украины Василию Слипаку, первому главе ОУН Евгению Коновальцу, маякам Украины, 30-летию независимости страны, 80-летию трагедии в Бабьем Яру и другие.