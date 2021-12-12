Нацбанк Украины ввел в обращение монету "Год тигра"

Монета посвящена символу 2022 года по восточному календарю, уточнили в НБУ.

На аверсе монеты по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на тигра. На реверсе монеты изображен тигр, которого окружают символы четырех времен года: снежинки, цветы, плоды и ветви.

Монета из нейзильбера выпущена тиражом 50 тыс. экземпляров.