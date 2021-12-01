Нацбанк вводит в обращение монету "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла"

Монета посвящена храму, построенному в начале XVII века. После начала российской агрессии на Донбассе в храме открылись музей и волонтерский центр.
"Одетое в барочное одеяние сооружение, украшающее историческую часть города Льва, – самый большой львовский храм, переживший разные времена, в определенные периоды истории он выполнял функции гарнизонной церкви города, склада, книгохранилища, а в 2011 году снова открыл двери для верующих", – отметили в релизе.
На аверсе монеты размещен фрагмент интерьера центрального нефа, внизу – номинал монеты, год чеканки и логотип банкнотно-монетного двора НБУ. На реверсе монеты изображен фасад здания храма, а над ним находится надпись "Львов".
Монета из нейзильбера выпущена тиражом 35 тыс. экземпляров.
За последние месяцы НБУ выпустил памятные монеты, посвященные погибшему на Донбассе певцу, Герою Украины Василию Слипаку, первому главе ОУН Евгению Коновальцу, маякам Украины, 30-летию независимости страны, 80-летию трагедии в Бабьем Яру и другие.