Нацбанк вводит в обращение монету "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла"

Монета посвящена храму, построенному в начале XVII века. После начала российской агрессии на Донбассе в храме открылись музей и волонтерский центр.

"Одетое в барочное одеяние сооружение, украшающее историческую часть города Льва, – самый большой львовский храм, переживший разные времена, в определенные периоды истории он выполнял функции гарнизонной церкви города, склада, книгохранилища, а в 2011 году снова открыл двери для верующих", – отметили в релизе.

На аверсе монеты размещен фрагмент интерьера центрального нефа, внизу – номинал монеты, год чеканки и логотип банкнотно-монетного двора НБУ. На реверсе монеты изображен фасад здания храма, а над ним находится надпись "Львов".

Монета из нейзильбера выпущена тиражом 35 тыс. экземпляров.