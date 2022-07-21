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21 июля, 2022
 
Новости

Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины

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Хоук заявил, что присоединится к маршу мира, если его возглавит папа римский
Хоук заявил, что присоединится к маршу мира, если его возглавит папа римский
Фото: ЕРА

Американский актер, литератор, двукратный номинант премии "Оскар" Итан Хоук 20 июля во время интервью американскому журналисту Стивену Кольберу на канале CBS обратился к папе римскому Франциску с просьбой использовать силу своего имени для того, чтобы призвать страну-агрессор РФ прекратить убивать мирных людей в Украине.

Соответствующий фрагмент опубликован на YouTube-канале журналиста под названием "Папа Франциск, если вы смотрите, у Итана Хоука есть отличная идея".

По словам актера, папа римский мог бы организовать и возглавить марш мира. Хоук подчеркнул, что согласен принять участие в этом мероприятии.

"Я понимаю, что, может быть, он не способен остановить войну, но может использовать свое имя и силу, чтобы сказать: "Вам нужно перестать убивать детей, убивать мирных людей, –  сказал актер. – Я думаю, что взрослые со всего мира должны подняться и сказать: "Вы не имеете права бомбить и убивать детей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: The Late Show with Stephen Colbert / YouTube
Теги: папа римский, актер, война России против Украины, Итан Хоук
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