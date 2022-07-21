  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины

Хоук заявил, что присоединится к маршу мира, если его возглавит папа римский Фото: ЕРА

Соответствующий фрагмент опубликован на YouTube-канале журналиста под названием "Папа Франциск, если вы смотрите, у Итана Хоука есть отличная идея".

По словам актера, папа римский мог бы организовать и возглавить марш мира. Хоук подчеркнул, что согласен принять участие в этом мероприятии.

"Я понимаю, что, может быть, он не способен остановить войну, но может использовать свое имя и силу, чтобы сказать: "Вам нужно перестать убивать детей, убивать мирных людей, – сказал актер. – Я думаю, что взрослые со всего мира должны подняться и сказать: "Вы не имеете права бомбить и убивать детей".

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