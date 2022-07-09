В Ватикане не исключают визита папы римского в Украину в августе

По его словам, приготовление к поездке папы в Киев начнется после визита в Канаду.

"Папа очень убежден в том, что если сможет совершить визит, это может иметь положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину и всегда проявлял готовность посетить Москву и встретиться с российскими властями. Думаю, что по возвращении из Канады начнется изучение действительной возможности этого [визита в Украину]", – сказал Галлахер.

Комментируя вероятность, что это может произойти уже в августе, представитель Ватикана сказал: "Возможно, я бы не исключал это, но многое будет зависеть от результатов путешествия в Канаду, увидим, как папа будет переносить это путешествие, которое также очень требовательно, а потом увидим".

Он также сообщил, что отношения Святого престола с Москвой сейчас "носят скорее институциональный характер" через апостольского нунция в Москве и через российского посла в Ватикане.

"Кроме этого, нет больших прямых или личных контактов. В то время, как мы чрезвычайно обеспокоены украинскими вопросами и завершением войны, мы также обеспокоены будущим Западных Балкан", – сказал Галлахер.