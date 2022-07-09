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ОБЩЕСТВО

В Ватикане не исключают визита папы римского в Украину в августе

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Папа Франциск намерен посетить Украину
Папа Франциск намерен посетить Украину
Фото: EPA

Секретарь по делам отношений Святого престола с государствами и международными организациями Пол Ричард Галлахер не исключает, что папа римский Франциск может прибыть в Украину в августе, но все будет зависеть от того, как он перенесет поездку в Канаду в конце июля. Об этом он заявил в интервью Tg1, пишет Vatican News.

По его словам, приготовление к поездке папы в Киев начнется после визита в Канаду.

"Папа очень убежден в том, что если сможет совершить визит, это может иметь положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину и всегда проявлял готовность посетить Москву и встретиться с российскими властями. Думаю, что по возвращении из Канады начнется изучение действительной возможности этого [визита в Украину]", – сказал Галлахер.

Комментируя вероятность, что это может произойти уже в августе, представитель Ватикана сказал: "Возможно, я бы не исключал это, но многое будет зависеть от результатов путешествия в Канаду, увидим, как папа будет переносить это путешествие, которое также очень требовательно, а потом увидим".

Он также сообщил, что отношения Святого престола с Москвой сейчас "носят скорее институциональный характер" через апостольского нунция в Москве и через российского посла в Ватикане.

"Кроме этого, нет больших прямых или личных контактов. В то время, как мы чрезвычайно обеспокоены украинскими вопросами и завершением войны, мы также обеспокоены будущим Западных Балкан", – сказал Галлахер.

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.

В то же время Ватикан критиковали в Украине из-за идеи о жесте "примирения" – 15 апреля в Риме уроженки Украины и России Ирина и Альбина, которые уже более 20 лет живут в Италии, совместно пронесли процессионный крест во время традиционного крестного хода в присутствии папы. От идеи не отказались (об этом просила Украина), но сократили до минимума текст речи во время этапа, в котором принимали участие эмигрантки.

Украинцы не смогли принять этот жест, объяснял позже президент Украины Владимир Зеленский.

После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Сам папа еще в апреле не исключал поездку в Украину, но не говорил о временных рамках.

5 июня Франциск заявил, что хочет поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы не навредить.

4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду, которая запланирована на конец июля, хочет посетить Россию, а потом Украину.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило приглашение для Франциска посетить Киев и считает, что такой визит будет способствовать восстановлению мира в стране.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, папа римский, Ватикан, Франциск, война России против Украины
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