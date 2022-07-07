Визит папы римского в Украину может состояться в любой день – МИД

Папа Франциск заявлял, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию и Украину Фото: EPA

Об этом 7 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это не разговор, это официальное приглашение… Он [папа римский] может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит, насколько важен этот визит для нас, украинцев. Не только для официального Киева, но, я уверен, для всего украинского народа, – сказал глава МИД. – Решение за папой, решение за Ватиканом. Надеемся, что наконец они его примут и… от разговоров перейдут к делам".

Кулеба отметил, что на территории Украины "у папы римского есть миллионы верующих".

"Я убежден, что это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны папы украинцам, которые несут на своих плечах бремя и страдание войны. Во-вторых, папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике, и я думаю, что он бы лучше понял причины этой войны, увидел собственными глазами страдания, и это помогло бы найти дополнительные способы прекращения этой войны или решения тех или иных гуманитарных вопросов, созданных этой войной", – подчеркнул министр.

Комментируя слова папы Франциска относительно его возможного визита сначала в Москву, а потом в Киев, Кулеба заявил, что объективно главным является визит понтифика в Украину.

Папа римский в интервью Reuters, которое вышло 4 июля, заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию и Украину.

Он рассказал, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин связывался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу визита. В Москве на запрос Ватикана заявили, что пока для такой поездки не время.

Reuters подчеркивает, что до сих пор ни один папа римский не приезжал в Москву.

Поездка Франциска в Канаду запланирована на 24–29 июля, сообщало Vatican News.