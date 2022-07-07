Визит папы римского в Украину может состояться в любой день – МИД

Об этом 7 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Это не разговор, это официальное приглашение… Он [папа римский] может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит, насколько важен этот визит для нас, украинцев. Не только для официального Киева, но, я уверен, для всего украинского народа, – сказал глава МИД. – Решение за папой, решение за Ватиканом. Надеемся, что наконец они его примут и… от разговоров перейдут к делам".
Кулеба отметил, что на территории Украины "у папы римского есть миллионы верующих".
"Я убежден, что это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны папы украинцам, которые несут на своих плечах бремя и страдание войны. Во-вторых, папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике, и я думаю, что он бы лучше понял причины этой войны, увидел собственными глазами страдания, и это помогло бы найти дополнительные способы прекращения этой войны или решения тех или иных гуманитарных вопросов, созданных этой войной", – подчеркнул министр.
Комментируя слова папы Франциска относительно его возможного визита сначала в Москву, а потом в Киев, Кулеба заявил, что объективно главным является визит понтифика в Украину.
Папа римский в интервью Reuters, которое вышло 4 июля, заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию и Украину.
Он рассказал, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин связывался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу визита. В Москве на запрос Ватикана заявили, что пока для такой поездки не время.
Reuters подчеркивает, что до сих пор ни один папа римский не приезжал в Москву.
Поездка Франциска в Канаду запланирована на 24–29 июля, сообщало Vatican News.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.
В то же время Ватикан критиковали в Украине из-за идеи о жесте "примирения" – 15 апреля в Риме уроженки Украины и России Ирина и Альбина, которые уже более 20 лет живут в Италии, совместно пронесли процессионный крест во время традиционного крестного хода в присутствии папы. От идеи не отказались (об этом просила Украина), но сократили до минимума текст речи во время этапа, в котором принимали участие эмигрантки.
Украинцы не смогли принять этот жест, объяснял позже президент Украины Владимир Зеленский.
После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Сам папа еще в апреле не исключал поездку в Украину, но не говорил о временных рамках.
5 июня Франциск заявил, что хочет поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы не навредить.