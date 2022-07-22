Зеленский о российском фейке о реанимации: Похоже, даже снаряды лжи у оккупантов иссякают

Фейковое сообщение о "попадании" в реанимацию Зеленского запустили на украинском радио "Мелодия FM". Отмечалось, что обязанности президента Украины временно исполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Владелец радиостанции – компания TAVR Media заявила о хакерской атаке и опровергла обнародованное сообщение, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что президент выполняет свои обычные обязанности.

Глава государства в опубликованном видеообращении из своего кабинета заявил, что так крепко, как сейчас, себя "еще никогда не чувствовал".

"Ну, что можно сказать... Раньше почти еженедельно российские пропагандисты и чиновники вбрасывали фейки о том, что я якобы куда-то уехал из Украины или не выполняю свои обязанности. Потом все это прекратилось. И вот снова бросают такие примитивные вещи. Похоже, даже снаряды лжи у оккупантов иссякают – не способны придумать ничего нового, – сказал Зеленский. – Непременно иссякнет и имеющийся потенциал для всех форм российской агрессии, в том числе для наступательных действий на фронте и террора против наших городов. Мы сделаем все, чтобы ускорить это".

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