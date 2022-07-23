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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе в районе Покровского, Соледара и Богородичного были обезврежены разведгруппы россиян – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили ряд атак со стороны оккупантов
Украинские военные отбили ряд атак со стороны оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты сосредоточили свои усилия на действиях в направлении Краматорска, Бахмута и Соледара. Об этом проинформировал 23 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Возле Богородичного силами разведывательной группы [враг] пытался выявить слабые места в обороне наших войск. Противника обезвредили. [...] Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск по направлениям Соледара и Покровского. Обнаружены и обезврежены", – говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС, "снова безуспешно и с потерями", отметили украинские военные.

"Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери, оккупанты в панике отошли. На бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, на большинстве других направлений оккупанты ведут стрельбу из танков, ствольной и реактивной артиллерии, наносят авиационные удары.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Sh3jSN6GR4jgFbw47CYDoYFRfBCG9FvnkehXtQYTLNgTNNaxUzdrCJkNdRHTR6Rwl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, штурм, ТЭС, Соледар, Углегорск, артиллерия, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, паника, войска, российские оккупанты
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