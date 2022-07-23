На Донбассе в районе Покровского, Соледара и Богородичного были обезврежены разведгруппы россиян – Генштаб ВСУ

"Возле Богородичного силами разведывательной группы [враг] пытался выявить слабые места в обороне наших войск. Противника обезвредили. [...] Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск по направлениям Соледара и Покровского. Обнаружены и обезврежены", – говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС, "снова безуспешно и с потерями", отметили украинские военные.

"Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери, оккупанты в панике отошли. На бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, на большинстве других направлений оккупанты ведут стрельбу из танков, ствольной и реактивной артиллерии, наносят авиационные удары.

Война России против Украины. Главное (обновляется)