На харьковском и славянском направлениях враг активных действий не вел, ВСУ отбили очередной штурм в районе Углегорской ТЭС – Генштаб

В Генштабе отметили, что на волынском, полесском и северском направлениях ситуация существенно не изменилась. На последнем враг обстрелял село Николаевка Черниговской области.
На слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения украинских войск в сторону госграницы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.
На харьковском и славянском направлениях, по информации Генштаба, враг активных действий не вел, хотя и устраивал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районе ряда населенных пунктов, включая Харьков.
На краматорском направлении оккупанты также устроили обстрелы из танков и артиллерии вблизи нескольких населенных пунктов.
"Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северска украинские защитники успешно отбили", – говорится в сводке.
На бахмутском направлении оккупанты не только вели обстрелы из артиллерии, но и нанесли авиаудары возле Новолуганского.
"Враг снова вел штурмовые действия в направлении Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел", – отметили в Генштабе.
На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов, также враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.
На южнобугском направлении противник продолжает оборонять занятые ранее позиции, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий сил обороны Украины. Вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.
Вне пунктов базирования находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
"Украинская штурмовая и армейская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают наносить удары по вражеским опорным пунктам, складам и скоплениям сил оккупантов на определенных направлениях", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Захватить Углегорскую ТЭС российские войска пытаются не первую неделю, о чем регулярно сообщает Генштаб ВСУ.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.