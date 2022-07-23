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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На харьковском и славянском направлениях враг активных действий не вел, ВСУ отбили очередной штурм в районе Углегорской ТЭС – Генштаб

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В Генштабе рассказали об отбитых украинскими военными атаках врага
В Генштабе рассказали об отбитых украинскими военными атаках врага
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районе Углегорской ТЭС, Покровского, Верхнекаменска и Северска. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 июля.

В Генштабе отметили, что на волынском, полесском и северском направлениях ситуация существенно не изменилась. На последнем враг обстрелял село Николаевка Черниговской области.

На слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения украинских войск в сторону госграницы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.

На харьковском и славянском направлениях, по информации Генштаба, враг активных действий не вел, хотя и устраивал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районе ряда населенных пунктов, включая Харьков.

На краматорском направлении оккупанты также устроили обстрелы из танков и артиллерии вблизи нескольких населенных пунктов.

"Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северска украинские защитники успешно отбили", – говорится в сводке.

На бахмутском направлении оккупанты не только вели обстрелы из артиллерии, но и нанесли авиаудары возле Новолуганского. 

"Враг снова вел штурмовые действия в направлении Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел", – отметили в Генштабе.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов, также враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.

На южнобугском направлении противник продолжает оборонять занятые ранее позиции, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий сил обороны Украины. Вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.

Вне пунктов базирования находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Украинская штурмовая и армейская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают наносить удары по вражеским опорным пунктам, складам и скоплениям сил оккупантов на определенных направлениях", – отметили в Генштабе. 

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Захватить Углегорскую ТЭС российские войска пытаются не первую неделю, о чем регулярно сообщает Генштаб ВСУ.

Контекст:

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Харьков, Славянск, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Краматорск, Харьковская область, Северск, ТЭС, Углегорск, война России против Украины, Бахмут
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