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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты жалуются на неэффективность своих атак и умышленно выводят из строя боевую технику – Генштаб ВСУ

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Оккупанты занимаются саботажем, отметили в Генштабе
Оккупанты занимаются саботажем, отметили в Генштабе
Фото: ЕРА

Российские военные, задействованные в войне против Украины, имеют низкое морально-психологическое состояние. Об этом проинформировал 22 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Морально-психологическое состояние оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и неповиновение офицерам", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "личный состав врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции сил обороны Украины".

"Увеличивается количество солдат, которые прибегают к саботажу и умышленно выводят из строя боевую технику", – утверждают украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0287aZnPLXrFCF4FFGGHyRtbuE6NGgZwv1CCNkgnodhHrzT7jxbpDj18ckXrzF7x8Zl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По июньской оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.

С 24 февраля по 22 июля, по данным ВСУ, Россия потеряла 39 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов, а также другую военную и боевую технику.

Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур считает, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу.


Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, алкоголь, вторжение, ВСУ, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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