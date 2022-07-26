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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят создать условия для наступления на Северск и Соледар – Генштаб ВСУ

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На нескольких направления оккупанты получили отпор и были отброшены
На нескольких направления оккупанты получили отпор и были отброшены
Фото: EPA

Российские оккупанты пытаются создать условия для наступления на города Северск и Соледар Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины 26 июля в Facebook.

"На донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, штурмовые действия оккупантов в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" украинские военные успешно отбили и отбросили противника.

"На краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары у Спорного и Серебрянки. [...] На бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для оккупантов потерями и отступлением.

"Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются", – добавили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07rWdbpHJNC3DhvQ9eohHLQZ5Qz1umHo87hSfbkrghqJMzBKG8zR5v5CzHmQXAMTQl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, Северск, Соледар, ВСУ, война России против Украины
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