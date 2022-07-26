Оккупанты хотят создать условия для наступления на Северск и Соледар – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, штурмовые действия оккупантов в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" украинские военные успешно отбили и отбросили противника.
"На краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары у Спорного и Серебрянки. [...] На бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для оккупантов потерями и отступлением.
"Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются", – добавили в пресс-центре.
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