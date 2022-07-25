Оккупанты получили жесткий отпор на свои атаки, в районе Углегорской ТЭС имеют частичный успех – Генштаб ВСУ

"Враг [...] попытался продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки. Получил жесткий отпор и отошел. [...] Вел штурмовые действия на направлениях Клиново – Покровское и Владимировка – Покровское, понес потери и отошел. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях активных действий противник не вел, проводил разведку с помощью беспилотников и наносил авиаудары.

"На славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровное, Чеполь, Грушеваха, Мазановка. Противник нанес авиационный удар вблизи Яворского. Захватчики пытаются восполнить потери в живой силе и технике", – объяснили в ВСУ.

На харьковском направлении противник вел стрельбу из танков и артиллерии, наносил авиационные удары.

"В результате ведения боевых действий на направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)