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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты получили жесткий отпор на свои атаки, в районе Углегорской ТЭС имеют частичный успех – Генштаб ВСУ

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Оккупанты понесли потери на ряде направлений
Оккупанты понесли потери на ряде направлений
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты продолжают попытки вести атакующие действия и получают отпор. Об этом проинформировал 25 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг [...] попытался продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки. Получил жесткий отпор и отошел. [...] Вел штурмовые действия на направлениях Клиново – Покровское и Владимировка – Покровское, понес потери и отошел. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях активных действий противник не вел, проводил разведку с помощью беспилотников и наносил авиаудары.

"На славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровное, Чеполь, Грушеваха, Мазановка. Противник нанес авиационный удар вблизи Яворского. Захватчики пытаются восполнить потери в живой силе и технике", – объяснили в ВСУ.

На харьковском направлении противник вел стрельбу из танков и артиллерии, наносил авиационные удары.

"В результате ведения боевых действий на направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Kyc1ku5z6c41B6y9xXDHDUE9WsEYPXeqnDKMeSiPg5EC7MABp3r1e6oj444rwQBxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: стрельба, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, штурм, Николаевка, ТЭС, Углегорск, артиллерия, вторжение, беспилотники, Петровское, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты
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