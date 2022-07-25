Украинские военные отбили штурмы оккупантов сразу на нескольких направлениях – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на славянском направлении противник обстреливал позиции украинских подразделений из всех имеющихся видов вооружения Фото: ЕРА

По данным Генштаба, на славянском направлении противник обстреливал позиции украинских подразделений из всех имеющихся видов вооружения.

На краматорском направлении оккупанты нанесли авиаудары недалеко от Григоровки и Серебрянки.

"Штурмовые действия в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление возле Спорного, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении враг ведет обстрелы с целью разрушения оборонных позиций ВСУ, в Краматорском районе был зафиксирован пролет российских беспилотников.

Оккупанты нанесли авиаудары около Соледара, Покровского и Углегорской ТЭС.

"Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и отходом назад", – подчеркнули в Генштабе.

Помимо этого, враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, там продолжаются боевые действия.

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