Украинские военные отбили штурмы оккупантов сразу на нескольких направлениях – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на славянском направлении противник обстреливал позиции украинских подразделений из всех имеющихся видов вооружения.
На краматорском направлении оккупанты нанесли авиаудары недалеко от Григоровки и Серебрянки.
"Штурмовые действия в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление возле Спорного, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении враг ведет обстрелы с целью разрушения оборонных позиций ВСУ, в Краматорском районе был зафиксирован пролет российских беспилотников.
Оккупанты нанесли авиаудары около Соледара, Покровского и Углегорской ТЭС.
"Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и отходом назад", – подчеркнули в Генштабе.
Помимо этого, враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, там продолжаются боевые действия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.