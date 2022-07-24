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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать российские паспорта – ОГА

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Российские паспорта предпринимателей Херсона вынуждают получать под предлогом перерегистрации бизнеса
Российские паспорта предпринимателей Херсона вынуждают получать под предлогом перерегистрации бизнеса
Фото: depositphotos.com

Во временно захваченном россиянами Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации, для которой нужно получить российский паспорт. Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация в Facebook.

"В Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации и работать по российскому законодательству, уплачивая налоги оккупантам", – говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что для того, чтобы пройти эту процедуру, предпринимателям нужно получить российский паспорт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, война, оккупация, паспорт, война России против Украины, российские оккупанты
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