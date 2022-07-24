В Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать российские паспорта – ОГА

"В Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации и работать по российскому законодательству, уплачивая налоги оккупантам", – говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что для того, чтобы пройти эту процедуру, предпринимателям нужно получить российский паспорт.

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