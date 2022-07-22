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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Херсоне прогремели взрывы, над городом виден дым – СМИ

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После взрывов над городом поднялся дым оранжевого цвета
После взрывов над городом поднялся дым оранжевого цвета
Фото: most.ks.ua

На окраине временно оккупированного Херсона 22 июля раздались мощные взрывы. Об этом сообщили местное издание "Мост" и Общественное.

По информации "Моста, взрыв мог быть в карьере возле Херсонского нефтеперерабатывающего завода. 

В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает, что взрыв был возле магазина "Эпицентр". Там, по его словам, было много российской техники и боеприпасов.

Местные Telegram-каналы уже опубликовали фото с места взрыва. На них видно, что дым оранжевого цвета.

"Это намного ближе, чем Чернобаевка. Дом зашатался. Скорее всего, район "Эпицентра", – приводят в паблике комментарий свидетеля взрыва.

Другой свидетель сообщил, что взрыв прозвучал в карьерах, "что на Геологов", дым был сразу оранжевого цвета. "Очень мощный. С утра в карьерах снова была стрельба, возможно, рвануло что-то у орков", – говорится в комментарии.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты жаловались на обстрелы украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд. По информации депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя на вечер 21 июля, оккупационные войска фактически сутки не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост, а пользоваться железнодорожным боятся.

Теги: Херсон, взрыв, Херсонская область, Алексей Гончаренко, взрывы
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