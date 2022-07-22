В оккупированном Херсоне прогремели взрывы, над городом виден дым – СМИ

По информации "Моста, взрыв мог быть в карьере возле Херсонского нефтеперерабатывающего завода.

В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает, что взрыв был возле магазина "Эпицентр". Там, по его словам, было много российской техники и боеприпасов.

Местные Telegram-каналы уже опубликовали фото с места взрыва. На них видно, что дым оранжевого цвета.

"Это намного ближе, чем Чернобаевка. Дом зашатался. Скорее всего, район "Эпицентра", – приводят в паблике комментарий свидетеля взрыва.

Другой свидетель сообщил, что взрыв прозвучал в карьерах, "что на Геологов", дым был сразу оранжевого цвета. "Очень мощный. С утра в карьерах снова была стрельба, возможно, рвануло что-то у орков", – говорится в комментарии.

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