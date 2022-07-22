Верещук о "черных" эвакуаторах в Херсоне: требуют за выезд по 8 тыс. грн

По ее словам, российские захватчики осознанно препятствуют выезду жителей области на подконтрольную Украине территорию, хотя министерство ежедневно готовит там автобусы и водителей.
Однако сохраняется пропуск частных автомобилей, по данным вице-премьера, ежедневно выезжает около тысячи человек.
"Если мы говорим о том, сколько в среднем уезжает, – около тысячи человек. Меньше, чем было раньше. Но это свидетельствует, что уехать все-таки можно", – отметила она.
В Запорожье, по информации Верещук, распространились частные "услуги" эвакуации, перевозчики могут "сдирать" около 8 тыс. грн за организацию вывоза, а гуманитарными коридорами иногда перевозятся коммерческие грузы.
"И выходит так: мы находим транспорт, горючее, водителей. Но тут возникают люди, которые что-то там договариваются и чуть ли не по коммерческой цене вывозят кого-то", – заявила она в интервью 24 каналу.
Министр призвала сообщать о таких нарушениях на горячую линию 15-48 или ей в социальных сетях. Обещает, что будет помогать в каждом конкретном случае.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Херсонской и Запорожской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе "референдум о присоединении к России". По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
4 июля Вооруженные силы Украины заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.