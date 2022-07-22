ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук о "черных" эвакуаторах в Херсоне: требуют за выезд по 8 тыс. грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из Херсона сохраняется пропуск частных автомобилей
Из Херсона сохраняется пропуск частных автомобилей
Фото: ЕРА

Оккупанты официально не открывают гуманитарные коридоры в Херсонской области, но возможность эвакуироваться там все же есть. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала "24 каналу".

По ее словам, российские захватчики осознанно препятствуют выезду жителей области на подконтрольную Украине территорию, хотя министерство ежедневно готовит там автобусы и водителей.

Однако сохраняется пропуск частных автомобилей, по данным вице-премьера, ежедневно выезжает около тысячи человек.

"Если мы говорим о том, сколько в среднем уезжает, – около тысячи человек. Меньше, чем было раньше. Но это свидетельствует, что уехать все-таки можно", – отметила она.

В Запорожье, по информации Верещук, распространились частные "услуги" эвакуации, перевозчики могут "сдирать" около 8 тыс. грн за организацию вывоза, а гуманитарными коридорами иногда перевозятся коммерческие грузы.

"И выходит так: мы находим транспорт, горючее, водителей. Но тут возникают люди, которые что-то там договариваются и чуть ли не по коммерческой цене вывозят кого-то", – заявила  она в интервью 24 каналу.

Министр призвала  сообщать о таких нарушениях на горячую линию 15-48 или ей в социальных сетях. Обещает, что будет помогать в каждом конкретном случае.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Херсонской и Запорожской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе "референдум о присоединении к России". По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

4 июля Вооруженные силы Украины  заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Теги: Херсонская область, Запорожская область, эвакуация, гуманитарный коридор, Ирина Верещук, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (180342)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (113206)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (102026)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (53629)
5
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (50538)
6
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (34301)
7
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (32375)
8
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (27997)
 
 
 
 