Верещук о "черных" эвакуаторах в Херсоне: требуют за выезд по 8 тыс. грн

По ее словам, российские захватчики осознанно препятствуют выезду жителей области на подконтрольную Украине территорию, хотя министерство ежедневно готовит там автобусы и водителей.

Однако сохраняется пропуск частных автомобилей, по данным вице-премьера, ежедневно выезжает около тысячи человек.

"Если мы говорим о том, сколько в среднем уезжает, – около тысячи человек. Меньше, чем было раньше. Но это свидетельствует, что уехать все-таки можно", – отметила она.

В Запорожье, по информации Верещук, распространились частные "услуги" эвакуации, перевозчики могут "сдирать" около 8 тыс. грн за организацию вывоза, а гуманитарными коридорами иногда перевозятся коммерческие грузы.

"И выходит так: мы находим транспорт, горючее, водителей. Но тут возникают люди, которые что-то там договариваются и чуть ли не по коммерческой цене вывозят кого-то", – заявила она в интервью 24 каналу.

Министр призвала сообщать о таких нарушениях на горячую линию 15-48 или ей в социальных сетях. Обещает, что будет помогать в каждом конкретном случае.